Canvi de normativa en les subvencions a les entitats

La Confederació Sardanista de Catalunya ha comunicat a les entitats sardanistes el canvi de normativa a partir del 2021 de cara a subvencionar activitats, així com els requisits que entraran en vigor ja el 2020 per justificar despeses i rebre l'import corresponent.

De cara a l'any vinent, perquè els aplecs o concursos on participi alguna cobla no associada a la Confederació Sardanista de Catalunya puguin rebre les subvencions «serà necessari presentar, juntament amb la factura i el rebut, la targeta d'identificació fiscal i l'acreditació del pagament de les obligacions amb la Seguretat Social (o organisme competent en països de la UE)».

I ja el 2021, la Confederació Sardanista de Catalunya «només subvencionarà aquelles activitats on les cobles que hi participin formin part de l'Associació de Cobles». Aquesta modificació afecta «principalment els aplecs i concursos de colles que reben subvenció econòmica a través de les diferents federacions territorials i sectorials de la Confederació Sardanista de Catalunya, com són la Unió d'Aplecs Sardanistes de Catalunya i la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya».

D'aquesta manera, també «es vol prioritzar la contractació de cobles compromeses amb la qualitat, la professionalitat, la regulació i el compliment de les seves obligacions laborals, fiscals i també les contractuals dels seus intèrprets». En aquest sentit, a les activitats subvencionades «serà necessària la signatura del 'Contracte d'Actuació', un model de contracte que ha estat redactat conjuntament entre la Confederació Sardanista de Catalunya i l'Associació de Cobles i que dona resposta a diferents inquietuds sorgides d'entitats consultades».

Aquest model de contracte el facilitarà la cobla associada quan les entitats les lloguin i només caldrà signar-lo per ambdues parts. D'aquesta manera, «qualsevol dret a subvenció quedarà supeditat i certificat pel contracte d'actuació i la factura corresponent. A més, les cobles que són sòcies incorporaran a les seves factures els seus contractes i la fitxa tècnica de l'actuació, el segell que les acredita com a membre de l'Associació de Cobles de Catalunya». Les cobles que integren l'Associació de Cobles de Catalunya són Bisbal Jove, Ciutat de Cornellà, Ciutat de Girona, Ciutat de Granollers, Ciutat de Terrassa, Baix Llobregat, La Flama de Farners, Genisenca, Els Montgrins, Jovenívola d'Agramunt, Jovenívola de Sabadell, Ciutat de Solsona, Lluïsos de Taradell, Lo Castell, Maricel, Marinada, Mediterrània, Onze de Setembre, La Nova Vallès, Premià, La Principal de la Bisbal, La Principal del Llobregat, Reus, Reus Jove, Sabadell, Sant Jordi- Ciutat de Barcelona, Santiga, Tàrrega, Vila d'Olesa, Vila de la Jonquera, Foment del Montgrí, Cobla Simfònica Catalana i Cossetània.



Sardanes a Brussel·les



La Dansaires del Penedès, del Vendrell, junt amb la cobla de la seva entitat, la Ressò, i la col·laboració del Casal Català de Brussel·les, oferiran una ballada de sardanes i una exhibició, amb la presència dels polítics exiliats. Serà el pròxim diumenge 8 de setembre a Brussel·les per celebrar la Diada Nacional de Catalunya. Abans de la ballada, els integrants de la colla oferiran un taller de sardanes per a tots aquells que en vulguin aprendre.

Per assistir-hi, es pot contactar amb l'agència Som Viatges, que ha preparat diversos programes de vol i visites especials, a uns preus molt ajustats, per a viatgers de qualsevol banda de Catalunya. El telèfon és el 93 8115128.