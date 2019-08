Un film català és escollit per la secció «Glocal in Progress» de Sant Sebastià

L'òpera prima dels directors Pau Cruanyes (Barcelona, 1995) i Gerard Vidal (Barcelona, 1995), Les dues nits d'ahir, ha estat seleccionada pel Festival de Sant Sebastià en la secció Glocal in Progress, dedicada a donar més visibilitat a les produccions europees en llengües no hegemòniques. La cinta es presentarà a productors, distribuïdors i programadors per tal de contribuir a la finalització del projecte i a la seva distribució internacional. L'acompanyaran una pel·lícula en albanès, Galaktika e Andromedës, i una en romanès, Emil. Cruanyes i Vidal van guanyar el Premi SGAE Nova Autoria a la millor direcció-realització al Festival de Sitges 2017 pel curtmetratge Celebració presentat per la Universitat Pompeu Fabra.