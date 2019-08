Bilbao suspèn un concert de C. Tangana per «masclisme»

L'Ajuntament de Bilbao va fer oficial ahir la cancel·lació del concert que el músic madrileny de trap C.Tangana tenia previst oferir el dissabte 24 d'agost al Parque Europa en el marc de la festa major de la ciutat, després de les protestes per les lletres «masclistes» de les seves cançons. En el seu lloc actuarà el cantant porto-riqueny Pedro Capó, segons han informat fonts del consistori bilbaí.

Després de saber-se que el músic formava part de la programació de les festes de la ciutat, algunes associacions van decidir iniciar una campanya de recollida de signatures per demanar l'anul·lació del seu concert. En poc més de 24 hores, la petició va acumular 10.000 adhesions que demanaven la suspensió del concert per les lletres masclistes d'alguns dels temes del cantant.

« Hago que la puta se empache. Hago que se calle y se agache», del tema Fácil, és una de les polèmiques lletres per les quals s'acusa el madrileny de «masclista». Segons les associacions crítiques, normalitza la cultura de la violació de la dona per part de l'home, així com la seva submissió al mascle. També en el tema Mala mujer el cantant pot defensar actituds violentes. « Otra vez tu cara (puta). Sólo me quieres si te hago mal. Ya no siento nada (vete). Follando con otra que es igual. Ojalá te mueras» canta C.Tangana en una de les seves cançons més populars.

Els «dubtes» de Guirao

El ministre de Cultura i Esport en funcions, José Guirao, va criticar ahir la cancel·lació de concerts de música per motius de la ideologia de l'artista, si bé va reconèixer que sobre el cas de C. Tangana té «més dubtes» perquè és també «un tema de gènere». «A mi em sembla malament que es cancel·lin contractes amb artistes, perquè independentment de l'opinió que un tingui, mesurar els artistes per les seves idees polítiques no és positiu. La base de la creació artística està en la llibertat de pensament, d'expressió i d'idees», va assenyalar el ministre en ser preguntat.

La cancel·lació del concert per part del consistori governat pel PNB va comptar amb el suport de diverses formacions polítiques com Podem o Bildu, que també es van sumar a la petició popular.