Representació gironina al Col·loqui Europeu de Parròquies d'Ucraïna

La setmana del 27 de juliol a l'1 d'agost es va celebrar a Lviv, Ucraïna, el Col·loqui Europeu de Parròquies (CEP). Aquesta trobada es repeteix cada dos anys a un país d'Europa diferent, amb l'objectiu de reunir les parròquies i comunitats cristianes dels països d'Europa. En aquests col·loquis es comparteixen les experiències sobre qüestions d'Església i de societat, a més de participar amb la construcció europea. La trentena edició del col·loqui va aplegar un centenar i mig de persones de tretze països, la delegació més nombrosa va ser la corresponent a Catalunya, amb unes 22 persones.

De la diòcesi de Girona hi van assistir quatre persones, dos capellans i dues laiques, un dels assistents va ser el mossèn Josep Taberner, rector de Pals i excopresident del CEP.

Els participants van ser rebuts amb la salutació de l'arquebisbe metropolità Igor, de l'Església grecocatòlica ucraïnesa, el qual va fer referència a la visita recent que els bisbes del seu país van realitzar a Roma, on van poder explicar al papa Francesc la situació actual i la història de les seves esglésies.



L'Europa d'avui

La nova edició de la trobada es regia per una pregunta i lema inicial: «Qui ens ajudarà a ser cristians a l'Europa d'avui?». Paul Zulehner, teòleg austríac, va respondre-la dient que «podem trobar una ajuda en les orientacions del papa Francesc». L'exegeta ucraïnesa Halia Tesliuk, i el capellà grecocatòlic ucraïnès, Michajlo Dymyd, van reivindicar l'actualitat de les històries bíbliques.

Per Dymyd és indispensable l'ajuda que aporta la profunda connexió del creient amb Déu. Però sense oblidar «la importància del sacrifici personal, que porta a ser més bons cristians». L'ucraïnès també va afegir que per parlar de la necessitat de passar d'una Europa entesa com un «projecte tancat» a considerar-la com «un projecte obert». Per fer aquest canvi Dymyd creu que és fonamental que l'Església «defensi la dignitat humana i doni suport a altres persones i col·lectius en la difusió dels valors cristians».

L'exegeta Tesliuk va analitzar la paràbola del fill pròdig i va presentar el penediment com a una restauració de la relació amb Déu. També va subratllar el «fariseisme» i l'«actitud de superioritat» del fill gran, tot i que va precisar que «cadascú es pot identificar amb els tres personatges: el pare, el fill pròdig i el fill gran».



Una Església oberta a tothom

Una desena de joves participants en la trobada van exposar les conclusions d'un del seus treballs. Van remarcar la necessitat de replantejaments a fons en l'Església catòlica: una aposta decidida pels joves, una Església oberta a tothom independentment de la seva orientació sexual i una atenció preferent a les persones necessitades que es troben a les perifèries.

En el transcurs del col·loqui va haver-hi ocasions per presentar la societat i l'Església ucraïnesa. Hi van contribuir tant a la sortida que es va fer al monestir d'Univ, a una seixantena de quilòmetres de Lviv, com a la visita a parròquies de Lviv.

Els assistents al col·loqui també van poder escoltar dues experiències realitzades a terres ucraïneses: una sobre la preparació dels joves al matrimoni i l'ajuda a parelles en dificultat i una altra sobre l'acompanyament pastoral de militars i de les seves famílies en una església del centre de Lviv. Es va afirmar que en els darrers cinc anys s'han fet noranta enterraments de militars morts en el conflicte amb Rússia.

La pròxima edició del Col·loqui Europeu de Parròquies serà a la ciutat de Timisoara, a Romania, l'any 2021.