Els balls es concentren a la plaça del Mil·lenari

La majoria dels concerts de la festa major es concentraran a la plaça del Mil·lenari i comencen el 14 d'agost amb Gospel d'Aro a les 9 de la nit, és una formació de la Vall d'Aro que ofereix versions gospel; el grup Maruja Limón actuarà a les 22.30 h amb la seva combinació de pop, rumba i buleria; i Gertrudis tancarà les actuacions del dia.

L'endemà, dijous 15 d'agost és el torn del grup de tribut Abba The New Experience (22.30 h) i les sessions del músic català Miqui Puig com a discjòquei amb hits de tots els temps (mitjanit). El divendres 16 d'agost actuació de l'Orquestra Maribel (23 h) i les seves divertides versions musicals. Dissabte 17 d'agost és el torn del concert amb The Otis Redding Show (22.30 h) una formació amb sis músics i sis vocalistes en un espectacle amb el soul com a gran protagonista; i tot seguit William Taylor & Co. (0.30 h), una banda de versions amb un repertori eclèctic des de l'essència del folk i el rock. I per a l'últim dia s'ha programat el tradicional doble programa amb el concert i ball de l'Orquestra Montgrins que farà a les 8 del vespre i a 2/4 de 12 de la nit, respectivament.

Altres espais amb actuacions són la plaça Major, on dijous 15 d'agost hi haurà sardanes amb la Cobla La Flama de Farners (19 h) i havaneres amb Els Cremats (22.30 h). La zona nord de Cavall Bernat, acull divendres 16 d'agost (23 h) un nou concert del Festival Nits de Jazz amb The Django Orchestra (a les 11 de la nit), un projecte únic en el panorama del gipsy jazz al país amb 26 músics sota la direcció de Sergi Vergés. L'església de Santa Maria esdevé escenari del concert del Festival de Guitarra Girona Costa Brava a Platja d'Aro, dissabte 17 amb l'actuació de Federico d'Atellis & artista convidat (21.30 h).Les actuacions formen part d'Estereofònics, l'anomenat Festival de festivals que aplega totes les propostes musicals d'estiu a Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró, i que enguany proposa 82 concerts en 113 dies -de l'1 de juny al 21 de setembre- de múltiples gèneres, majoritàriament gratuïts i a l'aire lliure. En formen part Concerts Inaugurals, 2n Festival Propers, 6è Xalaro, Mostra d'Espectacles Familiars, 22è Festival Nits de Jazz a Platja d'Aro, 7è Desemboca Rock'n'Roll Festival, Cicle de sardanes i havaneres (del 6 de juliol al 6 de setembre), Festa Major de s'Agaró (15 i 16 de juliol), 22è Festival Internacional de Música de s'Agaró (del 20 de juliol al 21 de setembre), 16è Festival de Guitarra Girona Costa Brava (27 de juliol, 10 i 17d'agost), Festa Major de Platja d'Aro (del 14 al 18 d'agost), Festa Major de Castell d'Aro (del 6 al 10 de setembre) i 8è FestiSurf Costa Brava (dissabte 21 de setembre).