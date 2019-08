Platja d'Aro proposa més de 30 activitats amb música i esport

Platja d'Aro celebrarà del 14 al 18 d'agost la seva festa major amb activitats pensadades per a tots els públics i amb tots els actes gratuïts i a l'aire lliure per fomentar d'aquesta manera la participació del públic. La programació abarca totes les edats amb activitats infantils, animació al carrer, música i ball per a totes les franges. La programació infantil no deixarà indiferent a ningú, ja que inclou espectacles al carrer, tallers, animació i fins i tot una projecció de cinema nocturna. També destaca especialment la sessió d'observació astronòmica que s'ha programat per al darrer dia de la festa major. Aquesta és una activitat pensada per a tota la família i resulta un gran atractiu, ja que en aquesta època de l'any és quan més es pot gaudir d'una observació astronòmica.

Des de l'Ajuntament s'ha volgut destacar que les propostes són «els trets característics d'una celebració variada, dinàmica i engrescadora amb concordança amb el cosmopolitisme de la vila tot l'any». Per aquest motiu, s'han programat cinc dies d'activitats ben variades i amb la col·laboració de diverses entitats locals. El programa inclou música, esport i també moltes activitats familiars pensades tant per als residents com per als turistes que durant aquests dies estiuegen a Platja d'Aro.

Les activitats familiars ocupen gran part del programa festiu d'aquests dies. Per exemple, el dimecres 14 d'agost tindrà lloc l'esperat concurs de captura de síndries a la Platja Gran-Cavall Bernat, entre les 10 i la 1 del migdia, els tallers de maquillatge i de pintura amb sorra de colors al passeig Marítim a la zona del carrer Verdaguer (entre les 6 de la tarda i les 8 del vespre), així com també la instal·lació i espectacle que porta per nom El secret de la Nanna a càrrec de la companyia Anna Roca a la plaça Major, a partir de les 6 de la tarda.

Pel que fa al dijous 15 d'agost hi haurà la batucada i l'espectacle itinerant amb la mascota de turisme familiar del municipi, en Xalarí, al passeig Marítim a partir de les 8 del vespre i cinema a la fresca amb la projecció de l'exitosa pel·lícula de Disney Los Increíbles 2 als jardins del Centre Cívic Vicenç Bou. Aquest cas aquesta projecció de cinema a la fresca s'ha programat a les 10 de la nit.

Per continuar amb les activitats de caràcter familiar, el divendres 16 d'agost hi haurà l'animació infantil amb l'espectacle Balambambú, en aquest cas a càrrec de la companyia El Gat Pentina a la plaça Major a partir de les 7 de la tarda.

L'endemà, el programa preveu un altre espectacle d'animació infantil amb La Xarranca i els seus jocs gegants, poblet d'oficis i tallers de cuina a la plaça Major, entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit. Diumenge 18 d'agost, l'últim dia de la festa major encara queda un racó en el programa per a l'animació infantil amb l'espetctacle que porta per nom Soy La Fiesta a la plaça Major (19 h) i observació astronòmica amb telescopis a càrrec d'Astroempordà al passeig Marítim a la zona del carrer Verdaguer. L'activitat es farà a partir de les 10 de la nit. Aquesta època de l'estiu és moment excel·lent per fer una observació astronòmica, ja que es poden molt bones condicions.

Totes les famílies podran gaudir d'aquesta variada oferta d'activitats pensades per als més menuts amb l'objectiu de fomentar la seva participació a la festa major.