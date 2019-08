Diferències al Govern també pel finançament universitari

El finançament universitari també genera discrepàncies públiques entre els socis al Govern de la Generalitat, Junts per Catalunya (PDeCAT) i ERC. Després que el vicepresident Pere Aragonès (ERC) anunciés la setmana passada una retallada del 6% en la despesa de tots els departaments de l'administració catalana, la consellera d'Empresa i Coneixemen, Àngels Chacón (PDeCAT), li va reclamar ahir un «gest» per millorar el finançament universitari, i atendre les demandes dels rectors per recuperar els 900 milions d'euros que la partida universitària sumava el 2010.

La consellera assegurava que confia que els comptes de la Generalitat per 2020 acabin recuperant els pressupostos de fa deu anys «perquè si no, seguirem reduint, i cada any que passa i no actualitzem la dotació del sistema de coneixement i educació superior, estem reduint». Chacón admet que Economia ha de gestionar totes les demandes dels diferents departaments: «Ens posicionem cadascú amb la samarreta de la seva conselleria, i reclamem un gest, almenys un mínim».

A més, Chacón demana també una pujada que vagi més enllà de les actualitzacions de sou marcades per la llei, i que defensa que no es poden considerar un increment, sinó que són «una obligació legal». De no poder-se aconseguir aquesta millora, ha explicat que el departament ha inclòs en el projecte de comptes de 2020 millores que haguessin volgut per als comptes de 2019 i que finalment no van tirar endavant.

Chacón defensa un pla «realista» i gradual que fa mesos el departament va presentar a Economia i a les universitats per satisfer les demandes de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), que aquest mes de juliol va exigir un pla de xoc que sumés 900 milions per a 2020 i 1.300 per a 2025. La consellera admet que les xifres recollides en la proposta de la conselleria disten de les reclamacions dels rectors: «El nostre pla no és el pla de xoc, perquè aquest és pressupostàriament més ambiciós». «Nosaltres hem fet un exercici de reconeixement de la situació econòmica de la formació superior, les manques en dotacions i fem un esforç de val, no podem arribar a tot però fem un exercici realista», subratlla.

La consellera mostra la sintonia del departament amb les demandes del sector universitari verbalitzades pel president de l'ACUP, Joan Elias, en una compareixença parlamentària, i assegura compartir aquesta necessitat: «Ens hem de creure que l'economia del coneixement es basa en la generació de coneixement».