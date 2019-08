Guanyadors catalans al millor concurs de flamenc

Dos catalans, el cantaor Matías López Expósito El Mati i la ballarina Olga Aznar García (Olga Llorente és el seu nom artístic), tots dos de Barcelona, han guanyat els premis principals en l'edició d'aquest any del Festival Internacional de Cante de Las Minas de La Unión (Múrcia), un dels concursos de flamenc més importants que se celebren a l'Estat espanyol. El Mati ha esta distingit amb la Lámpara Minera, màxim guardó del certamen, dotat amb 16.000 euros i que ja va rebre el 1993 un altre barceloní, Miguel Poveda. El Mati va començar a cantar amb 12 anys, encara que s'hi dedica professionalment des dels 19, i ha acompanyat artistes tan reconeguts com Pepe Habichuela, Chano Domínguez, Jorge Pardo, Cristina Hoyos, Antonio Canales, o Israel Galván. Olga Llorente, per la seva part (a la fotografia superior se la pot veure en plena actuació al festival murcià), va rebre el premi femení de ball, anomenat Desplante i dotat amb 6.000 euros.