Nou dones acusen Plácido Domingo d'assetjament sexual

Vuit cantants i una ballarina han acusat el tenor espanyol Plácido Domingo de presumpte assetjament sexual. Segons va informar ahir l'agència de notícies Associated Press (AP), Domingo va pressionar diverses dones perquè mantinguessin relacions amb ell i sota l'amenaça de perdre la seva feina si no hi accedien. La mateixa font només revela el nom d'una de les cantants, la mezzosoprano Patricia Wulf. De moment no s'ha presentat cap denúncia. Per la seva banda, el tenor es va defensar ahir, a través d'un comunicat, assegurant que les acusacions són «inexactes». «És dolorós saber que potser he pogut molestar o he fet sentir incòmode algú», afirma Plácido Domingo, qui diu que creia que totes les seves interaccions i relacions «eren benvingudes i consentides».

Una de les víctimes assegura que Domingo li va ficar la mà per sota de la faldilla i tres més asseguren que les va petonejar a la força en llocs com un camerino, una habitació d'hotel o sopars de negocis. Alguns dels assetjaments s'haurien produït en companyies d'òpera en què el tenor havia ocupat càrrecs directius. L'agència de notícies assegura que a part dels nou testimonis d'assetjament sexual explícit, una altra mitja dotzena de dones diu que Domingo els va fer «proposicions incòmodes». Set de les nou persones que cita l'agència assenyalen que la seva carrera es va veure afectada pel comportament de l'artista, ja que en alguns casos les feines que prometia mai van arribar a concretar-se o bé no van tornar a treballar per a ell. Els fets relatats s'haurien produït des dels anys 80 i s'haurien allargat durant dècades.



Reaccions i cancel·lacions

Poques hores després que sortís a la llum la informació, l'Orquestra de Filadèlfia va anunciar que retirava la invitació al tenor per al concert inaugural de la temporada el proper 18 de setembre. A través d'un comunicat, l'Associació de l'Orquestra de Filadèlfia diu estar «compromesa a proporcionar un ambient apropiat, segur, de suport i respecte per a l'orquestra i el seu personal, per als artistes col·laboradors i compositors, i per a l'audiència i la comunitat».

D'altra banda, la presidenta del Festival de Salzburg a Àustria, Helga Rabl-Stadler, va confirmar en un comunicat que el certamen mantindrà les funcions previstes per al 25 i el 31 d'agost de l'òpera Luisa Miller de Verdi en què actua el tenor Plácido Domingo. «Conec Plácido Domingo des de fa més de 25 anys. A més de la seva competència artística, em va impressionar des del principi el seu tracte afectuós cap a tots els empleats del festival», explica Rabl-Stadler en un comunicat.

En defensa de Domingo es va pronunciar també la soprano Davinia Rodríguez, qui va assegurar que «mai» ha sentit «el més mínim indici» d'assetjament al costat del tenor, que l'any passat va actuar al festival de Peralada.