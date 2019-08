Pau Gasol, del festival de Peralada al Celler de Can Roca

El jugador català de bàsquet Pau Gasol va anar ahir a dinar amb la seva dona, Catherine McDonnell, al restaurant El Celler de Can Roca de Girona, on es va fotografiar amb els tres germans Roca, Joan, Josep i Jordi, i ho va difondre a través de les seves xarxes socials (Twitter, Instagram i Facebook). «Sempre és una experiència meravellosa visitar els nostres estimats amics al Celler de Can Roca! Grandíssimes persones a més d'uns genis!», escrivia Gasol en castellà i en anglès, i a més penjava un parell d'imatges de l'àpat... Un dels germans Roca, Josep, li contestava a través de Twitter que havia estat «un plaer rebre-us a casa!».





Gasol i McDonnell tornaven a ser ahir a les comarques gironines després d'un cap de setmana molt intens al Festival Castell de Peralada, on van assistir als espectacles del tenor peruà Juan Diego Flórez i del director veneçolà Gustavo Dudamel i la seva dona, l'actriu María Valverde, amb els quals també van conversar. Ho van difondre igualment a les xarxes.