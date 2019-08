Ainhoa Arteta i Paloma San Basilio surten en defensa de Plácido Domingo

Les acusacions contra el tenor Plácido Domingo per haver assetjat presumptament diverses dones segueixen generant tota classe de reaccions, sobretot dins el món de l'òpera. Un dia després que Associated Press divulgués que fins a nou dones haurien confessat haver patit assetjament sexual per part del cantant espanyol, la soprano Ainhoa Arteta i la cantant Paloma San Basilio van sortir ahir en la seva defensa.

Arteta va donar suport al tenor espanyol assegurant que «mai» ha observat en ell cap actitud com les denunciades i que es tracta d'«un cavaller» al qual «li poden agradar les dones». «Domingo ha estat sempre un cavaller, un senyor a qui li poden agradar les dones però què hi ha de dolent en això? A quants homes els agraden les dones? No cal donar més importància, a això se li deia antigament lligar», va assenyalar la soprano en declaracions a Telecinco.

Per això, Arteta entén que no s'ha de «fer una caça de bruixes i fer veure que es tracta d'un assetjador», perquè el tenor és «la persona més respectuosa del món». «Mai de la vida. Això és una canallada, conec moltíssim en Plácido i a mi mai m'ha demanat res a canvi ni m'he ficat al llit amb ell».

Per la seva banda, la cantant Paloma San Basilio va defensar Domingo assegurant que amb ella «sempre va ser un cavaller dels que no abunden». «Lamento enormement els comentaris que s'estan abocant en premsa sobre el senyor Plácido Domingo i només puc afirmar que sempre va ser un cavaller amb mi», apunta la cantant en un comunicat.



Actuacions en l'aire

Mentrestant, l'Orquestra de Filadèlfia i l'Òpera de San Francisco han cancel·lat les actuacions del tenor espanyol Plácido Domingo previstes per als mesos de setembre i d'octubre, la resta de concerts que el tenor tenia previstos continuen programats, de moment. El Metropolitan Òpera de Nova York (Met Opera) va anunciar ahir que esperarà a conèixer els resultats de la investigació oberta per l'Òpera de Los Angeles contra el director general de la institució, Plácido Domingo per decidir sobre el seu «futur». Domingo té previst actuar al Met Opera a l'òpera Macbeth de Verdi, del 25 de setembre al 12 d'octubre, i a Madame Butterfly de Puccini des del pròxim 11 d'octubre.