Científics troben microplàstics en blocs de gel de l'Àrtic

Un equip de científics liderat per Estats Units ha trobat microplàstics en nuclis de gel perforats a l'Àrtic, la qual cosa subratlla, al seu parer, l'amenaça que aquesta creixent forma de contaminació representa per a la vida marina, fins i tot a les aigües més remotes del planeta. Els investigadors van usar un helicòpter per aterrar sobre grans blocs de gel per recuperar les mostres, durant una expedició de 18 dies en un trencaglaç a través d'una ruta que uneix els oceans Pacífic i Atlàntic. «Vam passar setmanes mirant el que s'assemblava molt al gel blanc que sura en l'oceà», deia Jacob Strock, investigador de la Universitat de Rhode Island, que va fer una anàlisi inicial dels nuclis. «Però quan ho vam mirar de prop amb les eines adequades i vam veure que està molt visiblement contaminat per microplàstics, vam sentir una mica com un cop de puny a l'estómac», va afegir.