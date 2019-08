Alerten que fumar catximbes és tan nociu com els cigarrets

L'ús de la catximba ha crescut en popularitat en els últims anys. De fet, 1 de cada 5 estudiants universitaris als Estats Units i Europa l'ha provat, però aquesta pràctica podria ser més perillosa que altres formes de fumar, segons un nou estudi realitzat per investigadors de la Universitat de Califòrnia a Irvine, publicat a la revista Aerosol Science and Technology.

Utilitzant un aparell de proves fet a mida, aquests químics van analitzar les emissions durant una típica sessió de pipa i van descobrir que una extracció d'una catximba pot contenir tantes substàncies nocives com el fum d'un cigarret sencer.

«El fum inhalat directament per l'usuari té moltes substàncies químiques tòxiques i nocives, com la nicotina, que pot conduir a l'addicció al tabac, compostos de carbonil irritants, i la benzina, un conegut carcinogen. I a causa del major volum inhalat per cada alenada i a la major durada de la sessió de fumar, la catximba sovint dona una dosi més alta d'aquests químics al fumador», adverteix l'autora principal del treball, Veronique Perraud.

En el seu treball, també han evidenciat que aquesta popular pipa també produïa una gran quantitat de monòxid de carboni (CO), principalment de la crema de carbó vegetal per escalfar el tabac o la barreja d'herbes en el seu bol.

L'estudi, de fet, segueix diversos casos en els quals els usuaris d'aquesta pipa han patit intoxicació per CO. A més de provar el tabac comú, el grup va estudiar una barreja d'herbes sense nicotina, comercialitzada com una alternativa més saludable, i va descobrir que tenia nivells encara més alts de gasos tòxics presents en el fum comú. Tot i que estudis anteriors han detallat els riscos de la catximba, aquesta investigació és la primera a caracteritzar les partícules ultrafines (diàmetre inferior a 100 nanòmetres) en el fum inhalat.