Alerten de la desaparició del 80% de gorgònia blanca a Sant Feliu

La Fundació Mar ha assegurat que la població de gorgònia blanca ( Eunicella singularis) està en clara regressió a la Costa Brava i en els últims cinc anys «el 80% de la població» d'aquests organismes que hi havia a Sant Feliu de Guíxols «s'ha mort», segons el director de l'entitat, Miquel Ventura. La Fundació porta un control exhaustiu de la biodiversitat marina a la costa catalana i de les illes Balears a partir de zones delimitades que formen una «xarxa d'estacions de control». Cada una d'elles està supervisada per diversos voluntaris que se submergeixen i estudien l'estat de les diferents espècies que hi ha. La gorgònia blanca és un organisme molt semblant al corall (també és conegut com a corall blanc) que habita al fons marí del Mediterrani a poca profunditat. El seu creixement és similar al d'un canelobre, ja que des d'una base surten diversos braços cap amunt i cada any creix uns cinc mil·límetres. Des del 2014 la Fundació Mar ha estat estudiant de forma detinguda aquesta espècie a través del projecte SILMAR. Es tracta d'una «xarxa d'estacions de control» repartides arreu de tot Catalunya i les illes Balears. Els observatoris són llocs del fons marí estratègics en què s'ha constatat que hi ha una biodiversitat representativa de la zona. A Sant Feliu de Guíxols n'hi ha dos, un al nord i un altre al sud.

Joan Lázaro, un dels voluntaris de la fundació que s'encarrega d'analitzar l'estat dels dos punts que hi ha al fons marí de Sant Feliu de Guíxols, va explicar ahir que el 2014 va agafar «mostres de 24 gorgònies blanques en bon estat de salut». L'objectiu era «veure el seu creixement al llarg dels anys». La seva sorpresa, però, és que cinc anys després «21 d'aquestes gorgònies estan totalment mortes».

Segons Ventura, la situació que hi ha a Sant Feliu de Guíxols és extrapolable a altres punts de la Costa Brava. De fet, ha detallat que el 2015 van detectar una zona d'una hectàrea plena de colònies de gorgònies blanques que s'havien mort al cap de Begur.