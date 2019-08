L'actor Peter Fonda mor als 79 anys

L'actor nord-americà Peter Fonda, fill d'Henry Fonda i germà petit de Jane Fonda, va morir aquest divendres als 79 anys a Los Angeles (EUA), van informar mitjans de comunicació locals.

La família de Fonda va confirmar la seva mort a la revista People i va detallar que l'intèrpret va morir després de patir una aturada respiratòria provocada pel càncer de pulmó que patia.

"És una pena profunda compartir que Peter Fonda ha mort", va dir la família en un comunicat.

L'actor va morir a les 11.05 hora local (18.05 hora GMT) en la seva casa de Los Angeles envoltat dels seus parents.

"És un dels moments més tristos de les nostres vides, no som capaços de trobar les paraules adequades per a expressar el dolor en els nostres cors. En el nostre dol, els demanem que respectin la nostra privacitat", va assenyalar la família a la nota.

"I, mentre lamentem la pèrdua d'aquest home dolç i amable, desitgem que tots celebrin el seu esperit indomable i el seu amor per la vida. En honor a Peter, aixequin si us plau les seves copes per la llibertat", han afegit els parents.

El paper més conegut de Peter Fonda va ser el de Wyatt en el film "Easy Rider", de 1969, pel qual va ser nominat als Oscar com a guionista al costat de Dennis Hopper i Terry Southern.