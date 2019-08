Khaoula Boumaaza: l'«influencer» de Girona que defensa fer un ús positiu de les xarxes socials

Girona té com a veïna amb una dona musulmana, Khaoula Boumaaza, a la qual la xarxa social Instagram ha convertit en una icona de la modernitat per a la seva comunitat amb més de 65.500 seguidors, encara que ella es mostra modesta i advoca en qualsevol cas per utilitzar aquest "poder" en positiu.





Boumaaza, popular en aquest canal, ha estat també imatge de Nike per promocionar el '' per a esportistes, l'adaptació a l'exigència de la competició del tradicional mocador que cobreix el cap de les musulmanes.També ha anunciat xampús de la multinacional Unilever al Pakistan, encara que ella mateixa fa broma de ser l'escollida per a un producte d'aquest tipus vestint un mocador que li cobreix els cabells.Khaoula Boumaaza té seguidors a diferents, però també alo als, nacions amb una forta presència de comunitat islàmica.En una entrevista amb EFE a Girona, Boumaaza explica que la seva presència en xarxes socials va partir d'"una necessitat de comunicar, de compartir experiències, de trobar gent amb metes i interessos comuns".Mai no va contemplar un èxit que justifica en "la persistència i l'autenticitat" en les seves publicacions, en les quals evita "aquesta idea de l'estereotip" de dona musulmana moderna."Soc una persona única i no puc representar una comunitat tan diversa, tan multicultural, tan internacional", assenyala abans de puntualitzar que, encara que dona la benvinguda als qui se senten identificats amb ella.La legió de seguidors amb la qual compta ha guanyat en diversitat amb el pas dels anys i, actualment, està formada, segons relata aquesta gironina nascuda al Marroc, per ""."L'altre dia passejava per Girona i em va aturar una senyora, que em va preguntar si era jo, la d'Instagram, i em deia que l'única cosa és que sempre parlava en anglès i que no se n'assabentava", relata.Khaoula Boumaaza parla-castellà, català, marroquí, àrab, francès i anglès- i interpel·lacions com aquesta al mig del carrer la porten a pensar que l'abast de les seves publicacions "va més enllà" del que ella creu."Jo creia que interactuava només amb gent de la comunitat musulmana i resulta que no, que hi ha pares, mares, gent de més edat, joves i és una certa responsabilitat", assenyala.La fama l'ha portat a campanyes com la del hijab per a esportistes, que qualifica de "gran honor" i de la qual assegura que "tots els comentaris que va tenir van ser positius", per la qual cosa la va enfortir "en l'àmbit de valors", al temps que li va permetre estrènyer els llaços amb altres musulmans.Amb tot aquest "poder", ella s'exigeix utilitzar la plataforma de què disposa "en positiu" i seguir endavant perUn dels seus últims treballs d'èxit ha estat la campanya Runaway Bride Girona , en la qual ha col·laborat el Patronat de Turisme de la Costa Brava i que busca atreure visitants del Regne Unit i països àrabs.Boumaaza, que cursa una, es vesteix en aquest anunci de núvia per representar una dona apoderada que fuig del matrimoni per gaudir de la capital gironina. El resultat són més de 3 milions d'usuaris. El seu perfil a instagram: