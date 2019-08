Detecten un nou tipus de fong al Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter

L'Associació Micològica Joaquim Codina de Girona ha localitzat una nova espècie de fong a la Duna Continental del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter. Es tracta de la Psathyrella montgriensis, una espècie psammòfila, adaptada a viure sobre substrats sorrencs, com les platges o les dunes litorals que habita entre molses. És un bolet amb un barret cònic parabòlic de 5 a 15 mil·límetres, de color marró clar i peu amb un to marró grisenc.

Aquesta és la primera troballa que se'n fa a tot el món en el marc d'un seguiment micològic encarregat pel parc que des del 2017 està fent l'associació. Des del Departament de Territori asseguren que és la troballa «més excepcional» d'aquest estudi, que s'allargarà fins al 2020, amb l'objectiu de detectar possibles espècies de fong adaptades a les condicions singulars de la duna, que facilitin l'ús d'indicadors.

La troballa, publicada al Bulletin de l'Association des Mycologues Francophones de Belgique, no s'havia fet abans perquè l'espècie havia passat desapercebuda pel fet que únicament apareix en unes condicions ambientals i èpoques molt concretes i en indrets molt singulars.

Aquest és el segon cop que l'Associació Micològica Joaquim Codina descriu una nova espècie de Psathyrella a Catalunya. El 2018 va publicar en aquest butlletí un article on va descriure una altra nova espècie, coneguda com a Psathyrella codinae, en un àmbit urbà com és el Parc Nou d'Olot.

L'Associació Micològica Joaquim Codina va ser fundada a finals de la dècada dels vuitanta per un grup de persones vinculades al món de la micologia. El nom de l'entitat ret homenatge al cellerenc Joaquim Codina i Vinyes (1868-1934), anomenat «apòstol de la micologia catalana», metge del seu poble natal, micòleg i botànic per afecció. Entre el 1908 i el 1933, Joaquim Codina va publicar diversos treballs en solitari o amb altres botànics, com Pius Font o l'olotí Antoni de Bolós. Fruit d'aquesta tasca, el 1930 va publicar conjuntament amb Font l'article Introducció a l'estudi dels macromicets a Catalunya, amb un nombre total de 627 espècies.