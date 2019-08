Karmele Marchante afirma que Plácido Domingo se li va apropar «més del compte»

La periodista catalana Karmele Marchante ha acusat el tenor Plácido Domingo d'«apropar-se més del compte» en una entrevista que li va fer als anys 80 en el seu camerino del Liceu. «Quan vaig apagar el magnetòfon es va apropar més del compte i amb cara de 'a mi se'm permet tot'», explica Marchante en una columna publicada al diari digital HuffPost.

La setmana passada nou dones van acusar Domingo d'assetjament sexual. La periodista, que ha carregat contra les veus que han sortit en defensa del tenor, assegura que la va convidar a l'hotel on s'allotjaria una setmana després a Nova York.

«Alguna cosa dins meu em va que allò era una trampa rara i em vaig apartar», explica la periodista. A més, relata que en el món de l'òpera corria la «sospita» i en alguns casos la «certesa» que el tenor «no estava fet d'iridi, sinó de fang i ocultacions». «En el seu món sí que se sabia», assenyala. Marchante assegura que se'n va anar a casa desconcertada i que va buscar consol en «persones amigues que sabia que podrien consolar-la».



Berlín no suspendrà concerts

D'altra banda, la Staatsoper de Berlín va confirmar ahir l'actuació de Plácido Domingo prevista per a gener de 2020. «Les actuacions tindran lloc tal com estaven previstes», ha assenyalat a Europa Press un portaveu de l'òpera. El tenor espanyol anirà al teatre berlinès del 16 al 19 de gener amb La Traviata, mateix títol amb què tancarà la propera temporada del Teatre Real de Madrid, al maig de 2020. D'aquesta manera, la institució ha optat per continuar amb les actuacions del tenor, com recentment han fet el mateix Teatro Real de Madrid o la Scala de Milà.

No obstant això, altres espais com l'Orquestra de Filadèlfia o l'Òpera de San Francisco han cancel·lat els seus concerts. A més l'Òpera de Los Angeles, de la qual el madrileny és director general des de 2003, iniciarà una investigació interna del cas.