Colònia acull la fira de videojocs més gran d'Europa: la Gamescom

Els aficionats dels videojocs tenen una cita a Colònia (Alemanya), on se celebra la Gamescom, la fira de jocs interactius més gran d'Europa. L'esdeveniment funciona d'aparador de les principals novetats en videojocs i només durant la seva inauguració se'n van presentar una dotzena, com Fifa 20 Volta o Call of Duty: Modern Warfare. Durant els set dies de fira, els visitants, tant públic especialitzat com aficionats, poden provar les novetats a la fira. Enguany hi exposen 1.150 empreses d'arreu de 50 països, en un espai de 218.000 metres quadrats.