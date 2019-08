Álvaro de Marichalar arrenca una estelada d'un illot a Tossa de Mar

Álvaro de Marichalar, que aquests dies navega amb un iot per la Costa Brava, va arrencar dimecres passat una estelada que onejava al damunt d'un illot de Tossa de Mar. L'aristòcrata ho ha fet públic a les seves xarxes socials.





Navegando por el noreste de España voy limpiando los símbolos contrarios a la democracia, a la libertad y a la ley.

Nuestros compatriotas "separatistas" no saben lo que dicen porque desconocen la realidad y la verdad. Su "sentimiento" es un sentimiento FINANCIADO por la MAFIA+3% pic.twitter.com/XsVBKJamUf — Alvaro de Marichalar (@DeMarichalar) August 21, 2019

En el vídeo, es pot veure a Marichalar en el seu iot mostrant des de la distància la bandera que hi ha al damunt de l'illot i que titlla de. Aquest illot s'ubica al davant de lade Tossa.Posteriorment, Marichalar es llença a l'aigua, puja a l'illot i arrenca l'estelada. A la seva tornada al vaixell, assegura que ha estat increpat per algunes persones i adverteix que «no se us passi pel cap tornar-la a posar perquè tornaré a venir per treure-la».