Aplec de la sardana al Parc del Castell de Peralada

El Parc del Castell de Peralada serà un any més l'escenari escollit per celebrar l'Aplec de la Sardana que enguany arriba a la seva 47a edició. Així, la Pineda del Castell concentrarà aquest diumenge 25 d'agost -matí a partir de 2/4 d'11 i tarda a partir de 2/4 de 5- un gran nombre de sardanistes que estaran acompanyats durant tot el dia per les cobles Ciutat de Girona, Mediterrània i Bisbal Jove, que s'aniran repartint de forma alternativa la interpretació de les 28 sardanes que s'interpretaran per l'ocasió. A la tarda, i per segon any consecutiu, tindrà lloc un concurs de colles improvisades.

L'Aplec de la Sardana de Peralada s'ha convertit en una festa molt arrelada a la vila. La seves quaranta-set edicions posen de manifest que els sardanistes i les entitats organitzadores continuen gaudint d'aquest ball tradicional, de la seva música i dels compositors i treballant per difondre i divulgar la cultura catalana a les generacions futures. Enguany el cartell de l'aplec ha estat elaborat per l'artista local Márcia Hernández.



trencats i seguits



Enguany fa 25 anys que es va estrenar l'espectacle Trencats i Seguits, l'evolució musical i coreogràfica de la sardana. Per celebrar l'efemèride, es tornarà a representar a la plaça de la Vila de Torroella de Montgrí, aquest diumenge, a 2/4 de 6 de la tarda, amb el Grup Montgrí Dansa i la part musical dels Tres Quartans de Tarí i la cobla Montgrins. A més dels dansaires actuals, podreu veure en el contrapàs i les sardanes antigues els mateixos balladors que el van estrenar fa 25 anys.



sardana reivindicativa



L'Escola de Sardanes del Barri de Sant Julià de Vilafranca del Penedès ha organitzat per avui divendres 23 d'agost, a 1/4 de 10 de la nit, al voltant de la basílica de Santa Maria, una «sardana groga» com a reivindicació en solidaritat amb els presos polítics i els exiliats, i per demanar alhora que la sardana sigui Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Aquesta activitat enllaça amb la importància de demostrar la implicació popular perquè el comitè que ho ha de decidir entengui la relació amb la societat actual i la pervivència de la tradició.

La idea és mostrar els símbols de la sardana: «unió, esperança i germanor», segons indiquen a la carta que han remès per aconseguir la major implicació possible. I és que per envoltar la basílica caldrà gent. La proposta és crear diverses anelles concèntriques, al voltant d'un llaç groc.

L'esdeveniment tindrà el suport de Vilafranca per la Independència, l'ANC i Òmnium Cultural de l'Alt Penedès. La ballada és l'ampliació de l'«anella groga» que es va organitzar l'any passat, i sembla inspirar-se en l'encerclament de la catedral de Tarragona que va organitzar recentment l'Agrupació Sardanista Tarragona Dansa . També hi ha ressonàncies de la Sardana per la Llibertat de Banyoles del juny de l'any passat.



Lliurona



Al bell mig de les muntanyes de l'Alta Garrotxa hi trobem aquest poblet, silenciós i solitari. Unes poques famílies hi resideixen. La resta, feréstegues muntanyes, prats verds, el so dels esquellerincs dels animals... el lloc em recorda la novel·la de Marià Vayreda, Sang nova. Aquí, que un diumenge de finals d'agost s'hi celebra cada any l'Aplec amb l'assistència de molta gent de l'Empordà i la Garrotxa. La carretera és una mica estreta, però arribats a dalt, al Prat en Cufí, centenars de persones hi són presents.

Aquest diumenge, hi ha un esmorzar popular, a 2/4 d'11 les sardanes amb la cobla Osona, seguidament la santa missa, després es farà la lectura del pregó que cada any és a cura d'algú vinculat al lloc. Enguany serà la Maria Dolors Carrer, nascuda a can Sala de Bassegoda. Després el prat s'omple de taules, cadires, cobert, porrons... mentre en un extrem fumeja la paella d'arròs i en Manelic amenitzarà amb les seva música i cançons al llarg de la tarda.