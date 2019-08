Una pel·lícula produïda per la plataforma Netflix obrirà el Festival de Sitges 2019

La pel·lícula de Netflix En la hierba alta, dirigida per Vincenzo Natale i basada en un relat curt de Stephen King i Joe Hill, inaugurarà el pròxim dia 3 d'octubre la 52a edició del Festival de Cinema de Sitges, segons va informar ahir l'organització. Es tracta d'una història de terror claustrofòbica amb elements sobrenaturals, basada en el relat homònim que Stephen King va coescriure amb el seu fill Joe Hill, i que es va publicar en dues parts a la revista Esquire el 2012. Els protagonistes són dos germans, Becky i Cal, els quals després d'escoltar el plor d'un nen demanant ajuda, s'endinsen en un gran camp d'herba alta de Kansas on queden atrapats per una «força sinistra que ràpidament els desorienta i els separa».

Tant Vincenzo Natali, vell conegut del festival, que el 1998 va guanyar amb Cube, com l'actor Patrick Wilson, un dels protagonistes de la cinta i que ha participat en altres films com Insidious o Aquaman, visitaran Sitges per presentar la projecció de la pel·lícula. D'altra banda, els organitzadors destaquen que la plataforma Netflix «aposta per Sitges per presentar un dels títols més esperats entre els fans del gènere».

En aquesta nova edició del festival de terror i cinema fantàstic, es premiarà l'actor Sam Neill, icònic protagonista de la primera part de Parc Juràssic i El piano, amb el Gran Premi Honorífic i retrà homenatge al realitzador italià Pupi Avati, responsable de clàssics com Zeder o La casa dalle finestre che ridono. A més, entre les cintes que l'organització ha donat a conèixer, destaquen 3 From Hell, de Rob Zombie, el retorn de la família Firefly de Los renegados del diablo; el thriller sobrenatural Daniel Isn't Real, la nova proposta d'Adam Egypt Mortimer i de l'univers de The Ring, de Hideo Nakata, s'ha programat Sadako. Enguany, el cinema de gènere dirigit per dones ocuparà un espai predominant a Sitges 2019.