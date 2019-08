L'artista TVBoy «santifica» Òscar Camps a la platja de la Barceloneta

L'artista italià resident a Barcelona TVBoy va convertir ahir Òscar Camps en sant en la seva última obra urbana. En l'obra,

el fundador de l'ONG Proactiva Open Arms sosté un migrant rescatat a l'estil de la Pietat de Miquel Àngel. «Aquesta nit a la platja de la Barceloneta ha aparegut un nou sant: Sant Òscar Camps», va dir el grafiter a través de les xarxes socials. L'obra,

titulada La Pietà di San Oscar, està feta, com és habitual en les obres de TVBoy, sobre mobiliari urbà, en aquest cas, just on

comença la sorra de la platja de la Barceloneta, amb el mar Mediterrani de fons.