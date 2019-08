El ministre de Cultura visita les ruïnes i el museu d'Empúries

El ministre de Cultura en funcions, José Guirao, va visitar ahir, acompanyat per la directora general de l'Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA), Beatriz Navas, les ruïnes grecoromanes i el museu d'Empúries. Guirao, que no va fer declaracions, va atendre les explicacions que li va donar durant la visita l'arqueòleg del museu, Pere Castanyer, i també va utilitzar les ulleres 3D que permeten fer una visita virtual al parc arqueològic d'Empúries. El ministre també va estar acompanyat per l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, i pel subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon.