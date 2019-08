El 60% dels nens juguen al videojoc «Fortnite» per sota de l'edat recomanada

Un estudi elaborat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Lleida (UdL) ha revelat que el 60% dels nens utilitza el videojoc Fortnite per sota de l'edat recomanada, que és de 12 anys a Europa. En un comunicat, la UOC ha explicat que l'estudi, que ha pres com a mostra 561 nens i nenes de col·legis catalans i canaris d'entre 8 i 11 anys i que porta per títol Generación Z y Fortnite: Nuevos paradigmas éticos de diseño de videojuegos, recull que el 42,2% dels enquestats juguen dues hores o més els dies que fan servir el popular videojoc.

El professor de la UOC i coautor de l'estudi Joan Arnedo ha afirmat que la limitació per edat del videojoc «està justificada» per la «violència lleu» que conté i la «incitació constant a consumir i comprar» afegits no disponibles en la manera gratuït.

Fortnite és un videojoc gratuït de batalla entre centenars de participants creat l'any 2017 per l'empresa Epic Games i que el 2018 va generar 3.000 milions de dòlars de beneficis gràcies als seus més de 2.000 milions d'usuaris atrets en dos anys, segons l'estudi. «En essència, Fortnite no és res més que la versió computada del joc de tocar i parar de tota la vida, que sempre ha atret tant els nens com les nenes», afirma Arnedo.

Els autors de l'estudi han assegurat que Fornite és un joc que utilitzen tant el públic masculí com femení, ja que s'allunya de la «violència realista» que acostuma a atreure els nens i afegeix una estètica «colorista i vistosa, pròxima als dibuixos animats» i la possibilitat de personalitzar els personatges amb «disfresses i balls».«En aquest sentit, s'agraeix que hi hagi un disseny de personatges bastant inclusiu», assegura Arnedo.

Els resultats de l'estudi han demostrat també que la «por de sentir-se desplaçat» és un dels motius principals pels quals els nens juguen a Fortnite, en tractar-se d'un producte de moda al qual juga el seu entorn.

Segons la investigació de la UOC, el 25,5% dels enquestats juga tant entre setmana com els caps de setmana, mentre que el 74,6% únicament l'utilitza en caps de setmana i festius.