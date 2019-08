Un error causa la síndrome de l'home llop a 17 nadons

Almenys 17 nens de Cantàbria, Andalusia i el País Valencià pateixen hipertricosi –una malaltia que es caracteritza pel creixement de pèl per tot el cos– a conseqüència d'un error de l'empresa Farma-Química Sur SL, de Màlaga, que va comercialitzar minoxidil -un medicament per combatre l'alopècia- en lloc d'omeprazol -un protector estomacal.

Segons va confirmar ahir el Ministeri de Sanitat, deu dels nens afectats, majoritàriament nadons menors d'un any, són de Cantàbria, quatre d'Andalusia i tres de la Comunitat Valenciana. El passat mes de juliol ja es van conèixer els primers casos detectats per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) que va ordenar la retirada de farmàcies i hospitals de més d'una vintena de lots del medicament fabricats per la farmacèutica índia Smilax Laboratories.

Inicialment els petits van experimentar una aparició de borrissol, que va remetre quant van deixar de prendre el fàrmac. «L'assumpte està completament localitzat i controlat» han assegurat des de la mateixa AEMPS.