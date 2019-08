Andorra celebra l'aplec dedicat a La Grandalla

Encamp retrà homenatge aquest cap de setmana a la flor més tradicional del Principat, amb una gran festa sardanística que comptarà amb l'actuació de les cobles La Flama de Farners i La Principal del Llobregat

Al principat d'Andorra, la sardana també hi és ben present, i una de les entitats més dinàmiques és La Grandalla d'Encamp. Aquesta associació es disposa a celebrar aquest cap de setmana la 32a edició del seu aplec, conegut com l'Aplec dels Pirineus.

Els actes començaran el dissabte 31, a partir de les 12 del migdia, amb una diada castellera amb les colles Castellers d'Andorra, Xerrics d'Olot i Castellers de la Il·lusió. A la tarda es portarà a terme el tradicional concurs de colles de sardanes, que tindrà lloc a la plaça dels Arinsols, a partir de les 17.00 h. La ballada comptarà amb la col·laboració musical de la cobla La Flama de Farners i serà la 26a edició del concurs que cada any resulta molt concorregut per colles d'arreu de Catalunya.

A la nit se celebrarà el sopar de gala, al Complex Esportiu en el qual es lliura, cada any, la «Grandalla d'Or», un guardó que premia algun sardanista o músic que en el decurs de la seva vida ha treballat per l'enaltiment de la sardana. Es clourà la vetllada del dissabte amb un concert de música de cobla a càrrec també de La Flama de Farners.

Finalment, el diumenge dia 1 de setembre, se celebren les ballades de l'aplec que també tindran lloc en l'incomparable marc de la plaça dels Arinols, al costat del monument a la Sardana. Hi actuaran les cobles La Flama de Farners i La Principal del Llobregat. Les sardanes seran de set tirades.

La grandalla: satalia, jonquillos, jonquill, lliri blanc, lliri de la Mare de Déu, lliris blancs, menines, narcís dels poetes, polit o satalies, és una planta bulbosa, molt perfumada, apreciada ja en temps antics, amb connexions amb la poesia i la mitologia gregues. El Principat d'Andorra ha adoptat la grandalla com a flor nacional.



L'Escala



Fa uns dies, els jardins del Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova de l'Escala va acollir la 43a edició del tradicional Concert d'Estiu de Sardanes i Música per a Cobla. Enguany ha estat una edició molt especial, atès que s'han commemorat els 50 anys de la fundació del Centre Esportiu i Recreatiu de l'Escala i de l'Agrupació Sardanista Escalenca «Avi Xaxu».

Aquestes dues entitats del municipi de l'Alt Empordà són les organitzadores d'aquest concert que any rere any aplega un bon grapat d'amants de la sardana arribats de diversos punts de Catalunya. L'esdeveniment ha recuperat sardanes d'autors locals i ha estrenat diverses peces. La part musical ha anat a càrrec de la cobla Ciutat de Girona, dirigida per Jesús Ventura.

Així mateix, l'esdeveniment ha ofert sardanes d'autors escalencs, algunes recuperades, com Josep Vicens «Xaxu», Josep M. Vilà, Lluís Albert i Joaquim Hostench. També s'hi han estrenat tres sardanes, obres dels compositors catalans Mariela Finet, Lluc Vizentini i Ivan Joanals.

En aquesta edició de la festa sardanística també s'ha presentat una obra de cobla, de la compositora Anna Serra.

La recuperació de les sardanes respon a la voluntat de recuperar el patrimoni musical de l'Escala, a partir dels arxius. Aquest esdeveniment, tota una tradició, és un referent musical per aquest desig de revitalitzar obres i per la voluntat de presentar noves obres.