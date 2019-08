Pisos fets amb rajoles de cànem per combatre l'escalfament global

El cànem, sense contingut psicoactiu, és el cosí avorrit de la marihuana. Tanmateix, una empresa de Canadà ha trobat una sortida comercial per mitigar els gasos d'efecte hivernacle que hi ha al darrere de l'escalfament global: en fa rajoles. Aquest material és apreciat per la seva resistència des del temps dels romans i ara molts productors com els canadencs JustBioFiber l'estan recuperant com a eina de construcció, ja que també és lleugera, natural, reté la massa tèrmica, és resistent al foc, és un perfecte aïllant i és més ecològica de produir que el ciment, responsable del 7% d'emissions de diòxid de carboni.