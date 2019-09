La Schubertíada més internacional tanca amb èxit de públic i el cartell complet

La 27a Schubertíada ha tancat aquest cap de setmana la seva edició més internacional, amb vuit concerts amb el cartell de complet, èxit de públic i la distinció del Quartet Casals com a nou Membre d'Honor de l'Associació Franz Schubert. El certamen estival va programar un total de 19 concerts entre el 17 i el 31 d'agost en quatre escenaris diferents com són Vilabertran, Figueres, Castelló d'Empúries i Gaubea (País Basc). Sobretot, han destacat recitals com el de la soprano nord-americana Joyce DiDonato –que debutava a l'església de Santa Maria de Vilabertran– o la doble audició del baríton alemany Mathias Goerne, que va celebrar així els 25 anys del seu debut a la Schubertíada.

El festival va avançar ahir part del cartell de l'edició del 2020, que comptarà amb el retorn de Matthias Goerne, Christiane Karg i Andrè Schuen. També, com a novetat, es posarà el focus en els quartets de corda de Schubert anomenats 4 quartets, encapçalats pel Quartet Casals, incloent-hi també els quartets Quiroga, Cosmos i Gerhard. I a la tardor s'ha programat el cicle Schubert Lied a l'Auditori i al Palau de la Música Catalana amb un concert a càrrec del baríton Christian Gerhaher i el pianista Gerold Huber, que interpretaran els Lieder de Mahler.

Segons l'organització, la Schubertíada 2019 ha estat «més internacional que mai» gràcies a la consolidació de la presència de la premsa estrangera (amb crítics del diari alemany Die Welt o la revista especialitzada anglesa Gramophone), un reportatge radiofònic de la BBC i la presència de grups d'espectadors provinents d'Anglaterra, Holanda, Suïssa o Alemanya. «Gràcies a un cartell d'artistes de primer nivell estem dins el circuit de festivals internacionals», va ressaltar Víctor Medem, coordinador de la Schubertíada.

El Quartet Casals va rebre el títol de Membre d'Honor de l'Associació Franz Schubert en el concert de cloenda com a reconeixement per la seva llarga i estreta relació amb el Festival, que va començar el 1997. Des d'aleshores, han ofert fins a 38 concerts, alguns dels quals de ben destacats, com ara l'estrena de la integral dels quartets de Beethoven que han interpretat després per mig món.