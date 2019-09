Justin Bieber confessa l'infern viscut amb les drogues i les relacions truncades

Justin Bieber ha acudit a les últimes hores a les seves xarxes socials per entonar un "mea culpa" no exempt de confessions sobre el consum de drogues, els errors comesos o la permanent sensació d'insatisfacció malgrat tot l'èxit pastat: "De vegades arribes a punt de no voler viure més ", escriu.



Així consta en la llarga reflexió a Instagram en què la mediàtica estrella musical canadenc parla sobre com va arribar a sentir-se "superat" per "el passat, l'ofici, les responsabilitats, les emocions, la família, les finances i les relacions".







"Comences a veure el dia que tens al davant a través del prisma del desastre i anticipar una altra mala jornada. Un cicle de sentir una decepció darrere d'una altra", explica Bieber, "insatisfet" malgrat " la quantitat de diners, roba, cotxes, elogis, èxits i premis".La jove estrella, que ha estat rebent tractament contra la depressió, atribueix aquestes sensacions a haver-se convertit en una estrella precoç."Es dipositen una pressió i una responsabilitat insanes sobre la ment d'un nen les emocions i la capacitat de decisió encara no s'ha desenvolupat", denúncia, abans d'al·ludir també al fet d'haver crescut després del divorci dels seus pares sense una llar estable."En només dos anys em vaig convertir en una superestrella. Vaig passar de ser un noi de 13 anys d'una petita ciutat a ser lloat per tot arreu, amb milions de persones dient-me quant m'estimaven i com de genial que era. I la humilitat sorgeix amb l'edat, però quan escoltes aquestes coses, comences a creure-te-les", continua.Bieber relata com es va convertir en un adult "amb milions de dòlars i accés a tot el que volgués però sense habilitats per desenvolupar-se en el món real" ni sentit de la responsabilitat i com amb 20 anys ja havia pres "totes les males decisions que es poden prendre".Rememora així com als 19 anys va començar a prendre "drogues dures", "un perill en el que cauen tants músics en gira per poder gestionar els alts i baixos que acompanyen la vida d'un artista", i com es va convertir en un home "ressentit, irrespectuós i iracund "amb les dones, que a més es va distanciar de tot aquell que l'apreciava."M'ha costat anys recuperar-me de totes aquestes terribles decisions, recuperar relacions trencades i canviar els meus hàbits a l'hora de relacionar-me. Afortunadament se'm va beneir amb gent extraordinària que m'estima i ara estic travessant la millor etapa de la meva vida", celebra l'intèrpret de "Sorry", en al·lusió directa al seu recent matrimoni amb la model Hailey Baldwin.