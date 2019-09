Els boscos tropicals estan deixant de fer d'embornals de carboni, segons un estudi

Els boscos tropicals estan perdent la seva capacitat d'emmagatzemar carboni, segons un estudi internacional dirigit pel Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF-UAB-CSIC), que ha analitzat amb un nou mètode els fluxes de carboni dels boscos tropicals entre 2010 i 2017. El carboni fixat pels boscos tropicals redueix la quantitat de CO2 de l'atmosfera i impedeix un major escalfament del planeta, però l'estudi, publicat a la revista Nature Plants, ha revelat que la quantitat de carboni emesa va ser la mateixa que l'emmagatzemada als boscos tropicals entre 2010 i 2017, la qual cosa neutralitza la seva capacitat com a embornal.

Segons ha explicat el científic del CSIC en el CREAF Josep Peñuelas, que ha dirigit el treball, la sequera i la desforestació s'apunten com dues de les causes del fenomen, descobert amb l'aplicació, per primera vegada, de microones passives de banda L per mesurar de forma més fiable les reserves i els fluxes de carboni als boscos. La pèrdua del seu paper com a embornal de carboni suposa que les regions tropicals es tornen neutrals en el cicle del carboni (és a dir, emmagatzemen tant com emeten), un canvi que, segons Peñuelas, pot fer que en un futur es converteixin en fonts de carboni cap a l'atmosfera i una contribució més a l'escalfament.

La quantificació de la distribució i dinàmica del carboni emmagatzemat en els sòls i plantes encara és un camp incipient i les dades actuals són poc fiables, per això l'estudi proposa aplicar les microones passives de banda L de baixa freqüència perquè tenen una sensibilitat superior.