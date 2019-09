La UPF rep 2 milions d'euros per estudiar picades de mosquits

Una nova tecnologia que estudia les xarxes de transmissió de malalties entre mosquits i humans, creada per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha rebut gairebé 2 milions d'euros d'ajudes en la convocatòria europea ERC Starting Grant 2019, al costat de dos projectes més de la universitat. Segons ha informat la UPF, la convocatòria ERC Starting Grant 2019, que forma part del programa d'investigació i innovació de la Unió Europea, ha atorgat 1.960.828 euros per al desenvolupament del projecte científic liderat per l'investigador de la UPF John Palmer.

Millorar el coneixement de la realitat a partir d'enquestes en línia és possible gràcies al segon projecte seleccionat pel programa de la UE, una investigació liderada per Melanie Revilla que ha rebut la beca d'1.497.625 euros. El tercer projecte seleccionat, liderat per Luca Fornano, ha rebut una ajuda de 537.000 euros per al seu desenvolupament i estudia la relació entre els cicles empresarials, el creixement de la productivitat i les intervencions de polítiques monetàries i fiscals.