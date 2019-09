Un 40% dels nens creuen que no estan ben protegits contra la violència

Més d'un 40% de nens i nenes a tot el món creuen que no estan prou protegits contra la violència. Les nenes són les que expressen una percepció d'inseguretat més gran, segons l'informe Small Voices, Big Dreams 2019 que l'ONG Educo va presentar ahir a Barcelona. L'ONG de cooperació Internacional per a la Defensa i Protecció de la Infància ha desenvolupat el primer estudi mundial enfocat en la percepció dels nens i nenes davant la violència infantil que recopila les opinions de gairebé 5.500 nens d'entre 10 i 12 anys, de 15 països diferents.

L'informe, que ha obtingut les dades a través d'enquestes i 21 entrevistes grupals, revela que nou de cada deu nens i nenes creuen que, per prevenir la violència, el més important que poden fer els adults és estimar-los i atendre les seves opinions abans de prendre decisions. «No podem abordar un problema sense abans entendre'l amb profunditat, i no podem entendre'l si no escoltem l'opinió dels principals afectats», va assenyalar la directora d'Educo Espanya, Macarena Céspedes.

La majoria dels nens i nenes enquestats coincideixen a instar els líders mundials, sobretot els polítics, a escoltar-los i incloure les seves recomanacions per combatre la violència infantil. «Gairebé la meitat dels nens desconeixen els seus drets, la qual cosa és alarmant i per això aquest informe reivindica la necessitat de més participació infantil com a eina clau per garantir la seva seguretat», va afegir Céspedes.

L'estudi, desenvolupat en col·laboració amb ChildFund Alliance, ha conclòs que només el 18,1% dels petits creu que els governants els protegeixen de la violència, mentre que la resta se sent desprotegit. «No volem convertir-nos en la veu dels nens, sinó que la veu dels nens sigui escoltada per si mateixa», va exclamar al seu torn el director general d'Educo, José María Faura.

Segons l'informe d'Educo, que inclou una de les majors enquestes infantils en el seu gènere, un de cada dos nens i nenes creu que els adults no els escolten quan opinen sobre temes que els importen i els concerneixen. Les dades reflecteixen que més de la meitat dels nens i nenes creuen que, en situacions de violència, hi ha una asimetria de poder víctima-agressor i que per això no poden defensar-se.

L'especialista de protecció d'Educo Laurence Cambianica va explicar que «és important atendre els casos de violència infantil però és igual d'important prevenir-los, i per això hem de col·locar-nos en la pell dels nens i tenir-los en compte». Faura va destacar que «desgraciadament, visquin on visquin i siguin qui siguin, cap nen o nena és immune a la violència i en molts llocs del món els nivells de violència exercida contra la infància són endèmics».