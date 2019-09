Una nova aplicació al servei de la sardana

Festes del Tura d'Olot



Aquests dies s'escau la Festa Major d'Olot, les Festes del Tura. Al marge de molts actes, cal destacar diverses audicions de sardanes i la faràndula local, fent especial menció de l'actuació de gegants, cabeçuts i cavallets, amb el cap de lligamosques.

Justament la festa es comença avui amb una cercavila que voltarà pels carrers de la ciutat i en la qual prendran part, a més dels esmentats gegants, l'àliga i el bou de Sant Ferriol, el pubill i la pubilla del barri del Roser; Benet i Marcel·la del Geriàtric, del Montsacopa; Croscat i Margarida, del barri de Benavent; Magdalena i Francesc, del barri Morrot; cabeçuts, cavallets i gegants del barri de Sant Cristòfol; Pollastre, del barri del Palau; Conill, del barri del Conill; Drac, del barri del Carme; Gegants de la Caixa; Gat, Mussols i Mussolets i gegants del barri de Sant Miquel; gegants de Rialles; gegants del grup Almogàvers; gegants del barri de Pequín; batoca i 4 perdius de Batet; Cabreta de Cornamusam; la Vaca Sinforosa, del barri de Sant Roc; gegantó Timbus; Santonegro, del barri del Centre, Porc i Xai d'Apoix, etc. Molts d'aquets elements faran actuacions en diferents llocs de la ciutat en els dies de la festa.

Cal anotar que cada grup té la música i el ball original i corresponent. En el seguici cada grup va acompanyat d'una cobla. Una faràndula riquíssima, única i espectacular.



Comptar i repartir



Estudiants del grau d'Enginyeria Informàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han creat, arran d'una assignatura, una aplicació que pot comptar els compassos de curts i de llargs d'una sardana perquè un usuari n'aprengui. Es tracta de SardApprèn.

El projecte neix a partir de l'assignatura optativa Projectes Aplicats d'Enginyeria, del 4t any del grau, i que es comparteix amb una de similar que s'imparteix a ESADE. El coordinador n'és Josep Solé, professor al departament d'Arquitectura de Computadors de la UPC. La seva tasca és proposar reptes d'interès real per a 5 o 6 empreses o institucions diferents. Per això, enguany es va contactar amb la Confederació Sardanista de Catalunya per esbrinar si hi hauria algun repte per als estudiants. Així, cada curs es formen 4 o 5 grups de 4 o 5 estudiants que es focalitzen en un projecte.

En el nostre cas, la Confederació Sardanista de Catalunya va proposar esbrinar si seria útil un programa que ajudés a repartir una sardana.

El grup destinat per a aquest projecte l'integraven quatre estudiants. Aquests joves, per afinar-ho, van fer una enquesta entre el col·lectiu sardanista, però els resultats van mostrar que aquesta proposta no interessava al sardanista corrent. El món sardanista, en canvi, va trobar més atraient una aplicació que comptés per a ells el tiratge de curts i de llargs, i que podria servir perquè els que no en saben n'aprenguessin.

Des de la UPC es va assignar un consultor, el professor de Matemàtiques Francesc Tiñena, coneixedor del món de la sardana, i els estudiants van iniciar la tasca. Van dissenyar el producte, les seves funcionalitats i què havia d'oferir en el camp teòric. Un cop concretat, es va desenvolupar el prototip, amb la creació del codi, refent els passos i la idea final, etc.

El resultat és una aplicació de codi obert, és a dir, disponible per a tothom, però que de moment està emmagatzemada a l'entorn universitari. I és que ara la intenció és que l'any vinent un altre grup l'ampliï.

Tanmateix, en el camp funcional, l'aplicació es basa en la gamificació, és a dir, en el fet que a partir de reptes, punts i el joc, un usuari aprengui i millori. Així, segons el programa, l'usuari pot introduir els compassos de curts i de llargs. Segons el grau d'encert, a partir dels compassos que ha comptat l'aplicació, es crea una classificació respecte a d'altres usuaris registrats. Això incentiva l'usuari a millorar. L'objectiu és que a partir d'aquesta estructura senzilla es vagin afegint dificultats i nivells.

Des de la Confederació Sardanista de Catalunya i la UPC també s'ha valorat que, ben desenvolupada, pot ser una molt bona eina perquè els nens petits aprenguin les nocions del compàs de la música. Aquesta seria una ocasió ideal per introduir-los al món de la sardana i la seva música.

Els estudiants van defensar l'aplicació davant un tribunal de tres professors, al juny, en 15 minuts, com si haguessin de convèncer-los perquè invertissin per ampliar el seu desenvolupament. Finalment, van obtenir una qualificació de 7,5 punts sobre 10.