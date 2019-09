L'actriu gironina Anna Allen reapareix en una catifa vermella

L'actriu gironina Anna Allen va reaparèixer a la catifa vermella del sopar de nominats de Los40 Music Awards 2019 dijous passat, després d'una reclusió de quatre anys. Un període de temps complicat que va començar el 2015 quan Allen, coneguda per la seva participació a Cuéntame, va ser notícia pel seu currículum. L'actriu i el seu representant havien utilitzat Photoshop per inventar la seva participació en la sèrie The Big Bang Theory i la seva presència als Oscars. Però sembla que la tempesta està superada i Allen retorna a les càmeres, sobretot després de la seva aparició estel·lar aquest any a la sèrie Paquita Salas.