Ratificada la condemna a Miki Nadal per "vexacions lleus" a la seva dona

Després que es fes públic la seva separació el passat mes de juny, Miki Nadal i la que va ser la seva dona, Carola Escámez, s'han tornat a veure les cares al jutjat de Violència sobre la Dona número 4 de Madrid, on l'humorista ha estat condemnat per un delicte de vexacions lleus el passat mes de maig.

Encara que Miki Nadal va recórrer davant l'Audiència de Madrid, l'òrgan jurisdiccional ha ratificat la sentència contra el presentador i manté el criteri del jutjat que va considerar la forma en què es dirigia a la seva dona com un delicte continuat de vexacions lleu, condemnant a l'humorista a una pena de 20 dies de treballs en benefici de la comunitat, tot i que denega l'ordre de protecció sol·licitada per Carola.

En les discussions que van tenir lloc els dies 26 d'abril i 3 i 8 de maig d'aquest any, Nadal retreu a la seva dona una infidelitat i li dirigeix ??expressions com "apestosas", "mierda", "payasa", "eres un montón de mierda", "zorra" o "te vas a follar con cualquiera", les quals estan recollides en el Codi Penal com humiliació a una persona. Les proves són vídeos que Carola va gravar mentre tenien lloc les diferents discussions, i que s'han reproduït durant el judici oral.

Miki ha reconegut que es tractava de la seva veu, justificant el seu comportament per la infidelitat de la seva esposa i assegurant que tots dos es van dedicar paraules de mal gust per culpa de la difícil situació que travessaven i la notícia del seu divorci-. Els advocats de l'humorista consideren que aquesta denúncia és una estratègia de Carola per obtenir beneficis de cara al divorci.

El presentador i l'esportista es van casar el 2014. Un any més tard van tenir a la seva filla Carmela. Després van haver de fer front a un divorci. Aquí van començar els problemes que van portar a Nadal a enfrontar-se judicialment també amb la seva sogra i veure's les cares als jutjats amb la seva dona.