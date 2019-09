Cinc joves gironins opten a les beques en innovació d'El Celler de Can Roca

Cinc joves gironins opten a les beques en innovació d'El Celler de Can Roca ACN

Un total de 393 candidats opten a les primeres beques concedides conjuntament per BBVA i el restaurant gironí El Celler de Can Roca. Cinc d'aquests candidats són de la demarcació de Girona, segons va informar ahir l'entitat bancària en un comunicat. Així mateix, del total de candidatures rebudes, un 27 % provenen de Catalunya. A més dels gironins, 90 són de Barcelona, 6 són de la província de Lleida i 4 de la demarcació de Tarragona.

Les beques en innovació gastronòmica neixen amb l'objectiu de brindar una oportunitat per a joves talents de la gastronomia i l'hostaleria. Els 393 candidats que s'han presentat són estudiants d'hostaleria d'últim curs que es van inscriure fins el passat 2 de setembre. D'entre ells, els germans Roca seleccionaran els 30 finalistes per al que es valorarà, a més de l'expedient acadèmic i l'experiència professional, la creativitat de l'aspirant que haurà de mostrar en un vídeo presentació.

La final, en la qual es triarà els 10 alumnes guanyadors d'aquesta primera edició de les beques en innovació gastronòmica, se celebrarà el pròxim mes de novembre. Durant una jornada, els candidats s'encarregaran de la creació, disseny, cuinat, maridatge i servei complet d'un menú a un jurat d'excepció format per Joan, Josep i Jordi i part de l'equip d'El Celler. Els deu escollits tindran l'oportunitat de viure una experiència de quatre mesos al restaurant de Girona, en la qual podran aprendre al costat dels germans.



Una «font d'inspiració»

En un acte celebrat ahir a Barcelona per tal d'oferir els detalls sobre les candidatures a les beques i el procés de selecció dels finalistes, el xef Joan Roca va destacar que «aquestes beques són una oportunitat per als estudiants però també una font d'inspiració per a nosaltres».

Així mateix, Josep Roca va subratllar que «aquestes noves beques obren la porta a qualsevol estudiant d'hostaleria que vulgui seguir aprenent». «La formació contínua és un aspecte que sempre està present a El Celler», va afegir el sommelier del prestigiós restaurant gironí.

Per la seva banda, Xavier Llinares, director de la Territorial Catalunya de BBVA, va assenyalar que «amb aquest nou projecte treballem pensant en el futur. Un futur en el qual la formació, la innovació contínua i col·laborar en un món sostenible són els eixos, el motor d'oportunitats».