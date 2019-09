Porta Ferrada disposarà de dos milions d'euros anuals els propers quatre anys

El Festival de Porta Ferrada encara les quatre properes edicions més ambicioses del certamen musical amb un pressupost anual «superior als dos milions d'euros» gràcies al nou contracte de concessió de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. El regidor delegat del festival, Josep Savalls, va detallar ahir que es tracta del pressupost «més elevat de la història» ja que l'empresa concessionària haurà d'aportar un mínim de 1.250.000 euros l'any, a banda dels 380.000 que aporta l'Ajuntament.

L'empresa The Project seguirà gestionant quatre anys més el festival. Es tracta de l'única productora que s'ha presentat en el concurs públic de concessió per a la gestió del certamen musical que havia convocat l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

L'alcalde, Carles Motas, va remarcar ahir que el nou contracte de concessió servirà per «impulsar» el festival i convertir-lo en «un projecte de país». Motas va recordar que el Porta Ferrada és el «festival degà» de la Costa Brava per la seva antiguitat (aquest 2019 ha celebrat la seva 57a edició), però ara volen convertir-se en un «referent» per la qualitat musical.

Un dels elements per aconseguir aquesta fita és l'augment del pressupost. El nou contracte fixa que l'empresa concessionària haurà d'aportar 1.250.000 euros cada any, mentre que fins ara tan sols estaven obligats a aportar-ne 750.000. Per la seva banda, el consistori es compromet a mantenir els 380.000 euros anuals. A aquestes dues aportacions caldrà sumar-hi les subvencions que rep el certamen musical de la Generalitat i l'Estat i el mecenatge privat.

El regidor delegat del festival, Josep Savalls, va afirmar que amb aquestes xifres el Porta Ferrada comptarà amb un pressupost històric. Aquest augment de diners obrirà la porta a poder contractar artistes amb caixets més elevats. De tota manera, Savalls va matisar que el nou contracte concessionari marca que les entrades hauran de tenir «un preu mitjà de 50 euros». L'objectiu és evitar «la temptació» dels organitzadors per elevar el cost de les entrades i que el festival es converteixi en un esdeveniment «elitista», va remarcar Savalls.

Un altre dels elements diferenciadors de la nova concessió és que la productora haurà de fer un mínim de 40 espectacles per cada edició. D'aquests espectacles, set seran en el Guíxols Arena, que compta amb un aforament de 8.000 espectadors. En l'edició d'aquest passat estiu no s'havia fet cap concert en aquest equipament i els que tenien més butaques disponibles eren els que es feien a l'espai del port amb un màxim de 3.000.



Espectacles exclusius

Savalls creu que perquè el festival es converteixi en un «projecte de país», necessita «l'exclusivitat» d'alguns dels espectacles que s'hi programin. El regidor va destacar que no volen que el Porta Ferrada sigui «una parada més» dels artistes en la seva gira d'estiu i per això han afegit una clàusula al contracte en què la concessionària es compromet a tenir tretze espectacles internacionals en exclusiva a Catalunya. Una oferta que supera de llarg el mínim que proposava el consistori, en què fixava en vuit els espectacles en exclusiva als escenaris de Sant Feliu.

Per últim, en els propers quatre anys del festival hi haurà una trobada anual amb youtubers, gamers i altres influencers. El consistori deixa llibertat a l'empresa que gestiona el certamen musical per muscular aquesta novetat, però sí que és un requisit que imposa la nova concessió. Savalls va explicar que amb aquesta iniciativa volen «captar nous públics».

El contracte de concessió del festival serà per a les properes quatre edicions de Porta Ferrada i es podria prorrogar un any més. L'alcalde, Carles Motas, va recordar que el fet de dotar amb més pressupost el certamen musical garanteix que el 2022 es podrà celebrar el 60è aniversari del festival amb una programació de qualitat.