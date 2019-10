Així és l'espectacular castell on es casarà Rafa Nadal

El casament de Rafa Nadal i Mery Perelló estarà blindat en tots els sentits. Tindrà lloc el dissabte 19 d'octubre i l'expectació és màxima. No obstant això, la discreció sempre ha anat de la parella que aviat es donarà el "sí, vull". No s'esperava, tampoc, un canvi en la línia d'actuació de tots dos en relació amb el seu enllaç, un dels més importants i transcendentals del moment. No cada dia es casa un número 1 del tenis, el millor esportista que ha tingut Mallorca i que molts consideren també el millor esportista espanyol de la història. És per la importància de la figura de Rafa Nadal que aquestes noces són tan rellevants.

Per a protegir-se de les càmeres i mantenir la seva privacitat i la dels prop de 500 convidats que s'espera que assisteixin a l'enllaç, la parella de Manacor ha triat una de les finques més impressionants de Mallorca: sa Fortalesa, un castell del segle XVII situat a la península de la Punta Avançada de Pollença. És impossible accedir a ella sense permís, perquè es tracta d'un espai privat extremadament vigilat i controlat.

No obstant això, es pot arribar als terrenys de la finca de tres maneres diferents: per terra, mar i aire. Sa Fortalesa disposa, per tant, d'accés per carretera, un heliport i dues cales privades en les quals es pot amarrar. A més, la finca connecta amb l'aeròdrom militar de la localitat, per on s'espera que aterri el rei emèrit Joan Carles, a qui Rafa Nadal i Mery Perelló van convidar a les noces el juliol passat quan va visitar les instal·lacions de l'Acadèmia del tenista manacorí.

Hi ha un altre punt pel qual l'espectacular finca és inaccessible, tot i que no per a Rafa Nadal i Mery Perelló: el preu. No són molts els que poden pagar el preu pel qual es lloga la finca per a un casament. I és que un dia de celebració a sa Fortalesa costa al voltant de 40.000 euros. Això sense comptar l'arrendament de les habitacions, per les quals s'ha d'abonar un suplement xifrat en milers d'euros.

Per aquests 40.000 euros, els nuvis poden utilitzar la majoria dels espais de la finca, fins i tot una petita caseta en la qual sol canviar-se i preparar-se la parella protagonista de l'enllaç. Per separat, clar.

Encara que costi 40.000 euros, durant l'estiu s'han celebrat diversos casaments a sa Fortalesa, gairebé totes són parelles estrangeres que viatgen a Mallorca amb l'objectiu de casar-se a l'illa.

La propietat ocupa uns 87.000 metres quadrats, mentre que les seves construccions interiors, totalment habilitades per poder-hi passar una o diverses nits, abasten prop de 20.000 metres quadrats. Es tracta d'un lloc màgic i de conte amb excel·lents vistes al mar, arcs de pedra i jardins infinits.