Rafa Nadal s'acomiada de la solteria a ritme de reggeaton

Rafa Nadal va celebrar ahir amb els seus amics de Mallorca el seu comiat de solter, una festa que va començar al matí i va acabar durant la matinada del diumenge. El grup, que formaven entre 10 i 12 homes, va arribar a Palma al voltant de les 11 del matí per a prendre un aperitiu i menjar alguna cosa, perquè el dia seria llarg i calia preparar-se.



Va ser a partir de les sis de la tarda que va començar la festa. A aquesta hora van arribar a la discoteca Social Club, un establiment situat en el Passeig Marítim, enfront de Titos, que disposa d'una terrassa amb vista al port de Palma i una piscina. Un dels relacions públiques del club, Jose Miguel Babon, va penjar una fotografia en instagram que es va fer amb el tenista. Al costat del seu equip del comiat, Rafa Nadal es va dirigir a la zona del reservat, on van passar gran part de la tarda. I de la nit, perquè la festa es va allargar fins a la matinada d'avui.





El tenista, que, la seva núvia de tota la vida en sa Fortalesa, va cridar l'atenció dels presents en el local, que s'acostaven a ell constantment per a demanar-lo fotografies i autògrafs. Amb alguns fins i tot va entaular una conversa expressa, i va assenyalar que aquesta sortida en grup per a acomiadar la seva solteria no havia estat planejada, sinó més aviat improvisada. Encara que es mostrava relaxat i content (recordem que la festa va arrencar a mitjan matí), en un moment donat el manacorí es va atabalar i va deixar d'atendre les peticions de fotos i autògrafs dels seus seguidors i es va concentrar en el comiat i els seus amics.L'esportista es divertia amb els seus amics, que entre ball i ball emplenaven la copa. També es van trobar unes ulleres de plàstic d'un color cridaner i feien broma posant-les-hi i jugant amb elles. Sense perdre el componiment, Nadal va alliberar al nen que porta dins i es va desarmar de la pressió que comporta la seva vida d'esportista d'elit. I va demostrar també que no sols domina la raqueta, perquè té un bon servei de malucs. Vestit per a l'ocasió amb camisa blanca, pantalons clars i sabatilles, Nadal va ballar i va cantar amb energia totes les cançons de reggeaton que van sonar en Social Club.Tots els membres del grup, inclòs el protagonista, van acabar com la nit del dissabte com manen els cànons, sobretot quan es tracta de comiats de solter: passada la mitjanit. A una setmana de donar-se el sí que vull amb Mery, Nadal va passar un dia complet amb els seus millors amics, divertint-se com a nens (amb targetes de crèdit). Va ser ahir, a ritme de reggeaton, la millor avantsala de les seves noces.