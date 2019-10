Arrimadas confirma el seu embaràs: «Estic molt feliç, m'ha costat molt»

La portaveu de Ciutadans al Congrés i cap de llista per Barcelona en les eleccions generals, Inés Arrimadas, ha confirmat aquest dimarts el seu embaràs després que s'hagi publicat la notícia. "Estic molt feliç, m'ha costat molt", ha manifestat.

En declaracions als periodistes a Madrid després de reunir-se amb dones autònomes de l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA), Arrimadas ha dit que "és una mica aviat" i que no ho volia explicar tot i que espera un fill.

"Però és cert i estic molt feliç, m'ha costat molt. Jo suposo que no afectarà la campanya, miraré de fer-ho tan bé com pugui. En qualsevol cas, estic molt feliç i molt contenta, crec que se'm nota a la cara", ha afirmat unes hores després que avancés la notícia 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco.

La portaveu parlamentària de Cs ha rebut l'enhorabona del president de la formació taronja, Albert Rivera, que, mitjançant un vídeo en el seu compte d'Instagram, s'ha adreçat tant a la companya de partit com al seu marit, Xavier Cima.

"S'acaba de fer públic el que era una gran il·lusió per a tu i per al teu marit. Enhorabona, sereu pares", ha celebrat Rivera. "Com hem parlat moltes vegades i t'he dit en primera persona, ja veuràs com ser mare és la millor experiència de la teva vida, et canviarà la vida per sempre", ha afegit.