Premis a la bellesa dels perfums

Foto de grup dels guardonats per la revista «Fashion & Arts». dani duch

La revista Fashion & Arts ha celebrat la segona edició dels seus premis de Bellesa al Museu Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid per reconèixer la creativitat d'una indústria, la cosmètica, que s'ha convertit en llançadora de nous conceptes estètics i nous hàbits socials.

Fashion & Arts -que compta amb una difusió de 300.000 exemplars- ha concedit 15 premis als millors productes de l'any 2019 atenent a criteris com eficàcia, originalitat, diversitat, vinculació amb l'art, vocació disruptiva o sostenibilitat. Cada premi porta el nom d'artistes universals les obres dels quals formen part de la col·lecció permanent del Museu Thyssen-Bornemisza i en ells s'han inspirat els artistes Inés Maestre i Simone Nicotra per crear les il·lustracions i els marcs dels guardons, que són en si mateixos peces úniques.

Evelio Acevedo, director gerent de la Fundació Thyssen-Bornemisza i amfitrió de l'esdeveniment, va manifestar la seva alegria per consolidar la relació de Fashion & Arts amb el museu i la seva satisfacció de poder mostrar als premiats l'exposició Los Impresionistas y la Fotografía, que actualment s'exposa al museu i que explica molt bé l'impacte d'una nova tecnologia com la fotografia en una de les set belles arts. Un camí d'innovació que sempre ha marcat la indústria de la bellesa.

Joana Bonet, directora de Fashion & Arts, va assenyalar que a la indústria cosmètica la mou l'ànsia de bellesa, una cosa que forma part de l'ésser humà i un anhel que la fa seguir endavant, i va apuntar que des de Fashion & Arts s'estimula una manera diferent de mirar, tal com van fer els artistes que formen part de l'exposició. Bonet comentava el canvi de paradigma que s'ha produït en els darrers anys en la indústria cosmètica: «Zendaya, Kristen Stewart, Charlize Theron, Dua Lipa, Natalia Vodianova... són ambaixadores que trepitgen fort. Avui la cosmètica no busca la sexualització de la dona abans de res sinó la connexió a través de dues paraules que per a les dones són molt importants: cura i plaer».

Entre els premiats, Celia Hernando de Coty va voler recordar que Alessandro Michele, director artístic de la marca Gucci, ha volgut ser testimoni del moment actual aportant un perfum sense gènere, sense raça i sense sexe, una fragància universal.

Ainhara Viñarás, de Shiseido, va recordar que el seu fundador va ser un artista, així com Christian Dior va ser un prestigiós galerista d'art abans que modista. Sofia Henkart va evocar el lema de Giorgio Armani: «Bellesa és art». Mentre que Assunta Jiménez-Ontiveros va recordar que Gabrielle Chanel va ser pionera en la cosmètica en llançar el seu primer perfum l'any 1921, i Baptiste Beau de Lancôme també va subratllar: «Darrere de cada obra hi ha talent, inspiració i treball, i a Lancôme s'hi troben tots tres» .