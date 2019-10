Amaia: «Volia que el disc fos com jo, i descobrir què et representa vol temps»

La guanyadora d'Operación Triunfo, Amaia Romero, presenta aquest vespre a l'Auditori de Girona el seu primer disc, Pero no pasa nada, dins el festival Temporada Alta. El treball s'ha fet esperar més del que sol ser habitual en la indústria perquè, assegura, «volia que el primer disc em representés, que fos com jo, i descobrir què et representa vol temps, per això he trigat un any».

Gravat ente Xile i Argentina, l'àlbum és el resultat «d'un procés molt bonic, tot i que hi ha hagut temporades que m'he sentit bastant nerviosa i insegura, però en general no ha estat un procés que hagi planificat, simplement m'he deixat endur». «Jo mai havia fet música com a professional ni mai havia compost, per això he anat fent i coneixent gent que m'ha anat influint», assegura.

«Al principi, quan vaig aconseguir liderar tot el que passava al meu voltant, vaig sentir una responsabilitat enorme que em va fer una mica de por, però després, anant a poc a poc, anar provant en el dia a dia, es va creant un disc sense que te n'adonis», continua.

N'han sortit, diu, cançons amb «lletres representatives d'una noia de vint anys. No volia que sonés pretenciós i ha sortit un disc senzill i fàcil d'escoltar, però a la vegada amb una part emotiva».

Mentre preparava el disc no ha deixat els escenaris, ha actuat en festivals com el Primavera Sound i Porta Ferrada i recintes com el Teatro Real, per anar presentant algunes de les seves primeres cançons. «El primer concert amb temes meus, a Múrcia, em feia molta por, perquè fins llavors jo havia cantat en molts llocs, però sempre amb cançons d'altres i sempre tenia la seguretat que estaven bé i agradaven a la gent», explica.

Per Girona proposa un concert en què intercalarà els seus temes amb cançons d'altres artistes i en què «l'escenografia, la il·luminació, l'ordre de les cançons... no s'ha deixat a l'atzar, tot està molt pensat i crec que això es veu».

Amb l'actuació d'avui tanca el cercle iniciat l'any passat, quan va ser la veu i la cara del curt de presentació de Temporada Alta, La voz de España. «Vaig acceptar perquè els curts dels anys anteriors em van agradar molt, perquè eren diferents. Tot l'equip em va donar molt bones sensacions i no me'n penedeixo gens, perquè m'encanta aquell curt», assenyala.