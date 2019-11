Els científics alerten del «patiment humà» que provocarà la crisi climàtica

Una coalició formada per 11.000 científics d'arreu del món, dirigida per William J. Ripple i Christopher Wolf, de la Universitat Estatal d'Oregon (Estats Units), alerta que serà inevitable «un patiment humà no revelat» si no es produeixen canvis profunds i duradors en les activitats humanes que contribueixen a les emissions de gasos d'efecte hivernacle i altres factors relacionats amb canvi climàtic.

«Tot i que portem 40 anys de negociacions mundials importants, hem seguit fent negocis com de costum i no hem aconseguit abordar aquesta crisi -alerta Ripple, professor d'ecologia a la Facultat de Silvicultura-. El canvi climàtic ha arribat i s'està accelerant més ràpid del que molts científics esperaven».

En un article que publiquen a la revista BioScience, els autors, juntament amb els 11.000 firmants de 153 països d'arreu del món, declaren una emergència climàtica, presenten gràfics que mostren tendències com signes vitals per mesurar el progrés i proporcionen un conjunt d'accions de mitigació efectives.

Els científics assenyalen sis àrees en què la humanitat hauria de prendre mesures immediates per frenar els efectes d'un planeta en escalfament. En primer lloc situen l'energia, on consideren imprescindible implementar pràctiques massives de conservació; reemplaçar els combustibles fòssils amb energies renovables baixes en carboni; deixar les reserves restants de combustibles fòssils a terra o eliminar els subsidis a les companyies de combustibles fòssils.

En segon lloc, aborden els contaminants de curta durada, on reclamen que es redueixin ràpidament les emissions de metà, sutge, hidrofluorocarburs i altres contaminants climàtics de curta durada. La naturalesa figura en tercer lloc. Per a això, recomanen restaurar i protegir ecosistemes com boscos, prades, torberes o aiguamolls.

En quarta posició, situen el menjar sobre la qual veuen necessari menjar més vegetals i consumir menys productes animals per reduir significativament les emissions de metà i altres gasos d'efecte hivernacle i alliberar terres agrícoles per al cultiu d'aliments humans en lloc d'aliments per al bestiar.

El cinquè àmbit és l'economia, sobre la qual recomanen reconvertir en una economia de carboni per abordar la dependència humana de la biosfera i allunyar els objectius del creixement del producte interior brut i la recerca de la riquesa. Finalment, veuen clau estabilitzar una població humana global que augmenta en més de 200.000 persones per dia, utilitzant enfocaments que garanteixin la justícia social i econòmica.