Un document oblidat mostra com Elcano va canviar el rumb de la volta al món

Un document traduït per primera vegada del portuguès a l'espanyol, i que fins ara havia passat desapercebut, demostra que Juan Sebastián Elcano va imposar el seu criteri per decidir la ruta amb la qual va fer la primera volta al món, per sobre de l'itinerari defensat per dos dels seus homes de confiança, Francisco de Albo i Miguel de Rodas.

Un dels experts que ha realitzat la traducció del document, Tomás Mazón, ha explicat que Elcano va fer que prevalgués el seu criteri, atès que considerava que el cicle dels vents monsons no eren favorables en l'itinerari que defensaven Albo i Rodas, per l'actual Malàisia, llavors territori pertanyent a Portugal.

El document recull el relat d'un interrogatori dels portuguesos a dos espanyols que s'havien amagat a la selva i van ser capturats. Un d'ells es va amagar perquè volia tornar a Espanya amb un altre dels vaixells, que va intentar fer-ho sense èxit per l'est, i per por de naufragar en la navegació per l'oest prevista per Elcano.