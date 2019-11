Nit de torxes al Regne Unit

Nombroses localitats britàniques van celebrar ahir actes diversos amb el foc i la pirotècnia com a protagonistes. L'anomenada Bonfire Night o Guy Fawkes Night rememora cada cinc de novembre el complot que l'any 1605 va intentar acabar amb la vida del rei Jaume I a través d'un atemptat amb barrils de pólvora contra la seu del Parlament, a Westminster (Londres), on el monarca havia de presidir l'obertura del període de sessions. El complot, però, va fracassar i Guy Fawkes, un dels seus líders, va ser arrestat, encara que amb el temps esdevindria icona de la modernitat: en ell s'inspira el còmic V for Vendetta i la màscara del seu protagonista. Sobre aquestes línies, una imatge de la Bonfire Night a la localitat de Lewes, una de de les que tenen més fama de totes les que se celebren al Regne Unit.