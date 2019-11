Mor als 80 anys Margarita Salas, un dels grans noms de la ciència a Espanya

La científica espanyola Margarita Salas va morir ahir a Madrid als 80 anys. Salas (Canero, Astúries, 1938), investigadora del CSIC al Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa, va descobrir l'AND polimerasa del virus bacteriòfag phi29, que té una aplicació crucial en biotecnologia: permet amplificar l'ADN de manera senzilla, ràpida i fiable. Per això es fa servir en medicina forense, oncologia i arqueologia, entre d'altres àrees. Aquesta tecnologia ha estat a més una de les patents més rendibles de la història del CSIC.

Reconeguda com una de les científiques espanyoles de més prestigi internacional, Salas va creuar l'oceà el 1964 per treballar a Nova York amb el Nobel Severo Ochoa mentre escapava d'una Espanya franquista que no apostava per la recerca científica, i encara menys per les dones científiques. Als EUA es va convertir en una de les deixebles més avançades d'Ochoa. A la seva tornada a Espanya, Salas es va convertir també en una destacada formadora en el món científic.