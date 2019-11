Reediten el disc de sardanes dedicat al mestre Francesc Sirés

Memorial Joaquim Serra



El passat dilluns 4 de novembre, el Teatre Romea de Barcelona acollí una nova edició del Concert Memorial Joaquim Serra amb les cobles Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i Mediterrània. S'hi escoltaren l'estrena de la peça per a cobla que ha compost Martí Carreras, jove autor de diverses obres, com l'òpera La Maternitat d'Elna.

El Memorial Joaquim Serra oferí aquesta obra de Carreras, titulada Ametller d'hivern. Es tracta d'una suite en set temps i, segons Jesús Ventura, president de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona, entitat organitzadora, l'autor està «encantat amb el projecte i ha treballat molt». El mateix Carreras ha indicat que cada temps fa referència a parts importants de la seva població, l'Ametlla del Vallès.

Pel que fa al procés creatiu, Carreras reconeix que ha analitzat a fons diversa documentació i el que li ha semblat «més interessant» ho ha aplicat a la peça. També apunta que ja coneixia el món de la cobla, però considera que és molt diferent escoltar que compondre, i tot el procés ha estat un molt bon aprenentatge.

Martí Carreras ha estudiat a l'ESMUC amb noms tan destacats com Salvador Brotons o Albert Guinovart i ha estat becat pel Conservatori Superior de Música del Liceu. Ha escrit bandes sonores per a diverses pel·lícules, un vídeojoc, cançons corals, cantates i d'altres obres. La seva elecció es basa precisament en tractar-se d'un jove valor que ha donat proves de la seva vàlua.

El Memorial Joaquim Serra l'organitzen l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona, els Amics dels Concerts de l'entitat i la Fundació Romea per a les Arts Escèniques, amb l'assessorament de Músics per la Cobla.



A la memòria

de Josep Vinaròs



Recentment el Teatre Principal de Sabadell s'oferí el tradicional concert de la Cobla Simfònica Catalana, que enguany es dedicà a Josep Vinaròs, qui ens va deixar aquest mes de maig. Serà amb Gerard Pastor a la direcció. A més a més, a la mitja part es lliurarà el Premi Agustí Borgunyó, que es concedeix pòstumament al mencionat Vinaròs.

El concert oferí un programa extraordinari que inclogué una estrena: Instants, de Paulí Peña. També s'hi escoltaren peces seleccionades com Dansa medieval de Vic, de Jordi Lara; L'hermosa Antònia, d'Antoni Juncà; Julieta, del mateix Josep Vinaròs; Les soldades del Comte Arnau, també de Vinaròs, o Impressions camperoles, de Joaquim Serra, entre d'altres.

Josep Vinaròs va ser fundador i president de l'entitat que impulsa el concert Sabadell, més música. La seva tasca per promoure i difondre la música per a cobla lluny del punt de vista sardanista va ser molt important. Per això va impulsar l'entitat i la Cobla Simfònica Catalana.

El Premi Agustí Borgunyó és un dels més destacats per l'objectiu d'honrar la persona o entitat que s'hagi distingit per la seva dedicació a promoure o fomentar la música simfònica per a cobla, i pels premiats.

Així, fins ara entre els seus guardonats compta amb noms com Marc Timón, Joan Lluís Moraleda, Manuel Oltra, la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, Salvador Brotons, Jordi León, la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona o Esteve Molero.



Sirés, a Palafrugell



Demà, 9 de novembre, a les 7 de la tarda, en el Teatre Municipal, dins les Festes de Sant Martí de Palafrugell, la cobla Ciutat de Girona presentarà un doble CD de sardanes del mestre Frederic Sirés i Puig, un àlbum que inclou i substitueix el VolumVI de la Fonoteca de Cobla editat el passat 2018 i ja dedicat al compositor.

El motiu d'aquesta reedició augmentada és, entre d'altres, que al volum original s'hi va incloure erròniament una sardana, la titulada Elvireta, que, segons recerques posteriors, s'ha comprovat que no era del mestre Sirés.

En conseqüència, i seguint amb l'objectiu de la Fonoteca de cobla d'oferir sempre un treball rigorós de recerca, hem cregut oportú retirar l'edició original del Volum VI i substituir-la per aquest nou volum VI, ara un doble àlbum, que inclou les dotze sardanes enregistrades l'any 2018 més la cançó Gavina en versió de tenor i cobla i les dotze sardanes enregistrades enguany.

Cal dir que tot això ha estat possible gràcies a la comprensió i a la necessària connivència de l'Agrupació Sardanista de Palafrugell i al seu interès per enregistrar més sardanes del mestre Frederic Sirés. El nostre més sincer agraïment per tot plegat.

Fonoteca de Cobla és un treball rigorós de recerca i investigació al voltant d'una sèrie de compositors no notoris però molt notables que ens han deixat un llegat massa vegades oblidat i, fins i tot, desconegut. L'objectiu de la creació de la Fonoteca de cobla és divulgar i preservar el patrimoni musical dins l'àmbit de la música per a cobla.

Els anteriors volums han estat dedicats a Francesc Perich Escosa, Narcís Costa Horts, Ramon Basil Brujó, Francesc Civil Castellví i Miquel Serra Bonal i posteriorment a Bonaventura Carreras.

L'any 2018 la Fonoteca va rebre el Premi a la Divulgació Musical, Premis Capital de la Sardana i formar part del catàleg d'activitats de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural.



Empúries, L'Escala



La tardor ja és arribada i, amb ella, la festivitat de Sant Martí, venerat a moltes esglésies i capelles de les nostres comarques. Una de les que té més tradició és la d'Empúries, a l'Escala.

La seva església està situada en un turonet a pocs quilòmetres de l'Escala. Ofereix un espectacle magnífic. D'una banda hom pot admirar tota la badia de Roses. A sota mateix una llarga i esplèndida platja, que a l'estiu s'omple de banyistes. De l'altra banda, les ruïnes d'Empúries, al fons la població.

L'actual temple de Sant Martí d'Empúries va ser bastit al segle XVI per substituir l'edifici existent anteriorment. L'actual església va ser construïda durant la primera meitat del segle XVI. La làpida situada damunt la porta d'accés informa que les obres van ser iniciades l'any 1507. A l'interior del temple es pot veure la data del 1538 en un cartell que mostra un àngel que serveix de mènsula de l'arc de sosteniment del cor. Possiblement aquesta data correspongui a l'acabament de l'edifici.

En aquest lloc pintoresc, històric i privilegiat, davant mateix de l'església, se celebra cada any l'aplec. Davant la porta es col·loca la cobla, que enguany serà La Principal de l'Escala, que oferirà una audició de sardanes.

Mentrestant, en un extrem de la plaça sorgeix una gran fumarola, és la que ix del fet de torrar castanyes ara que n'és el temps, i és tradicional comprar-ne i menjar-les en aquest lloc.