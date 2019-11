Campanya per investigar una malaltia poc comuna

L'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha llançat la campanya «Mou-te per la Distonia» de cara a recaptar 90.000 euros per investigar la distonia infantil. La inversió total necessària seria de 165.000 euros, dels quals ja s'han reunit 75.000 amb l'ajuda d'ALUDME, una associació d'afectats fundada pels pares d'un nen que rep tractament a l'hospital. La distonia és una malaltia produïda per una alteració en el sistema nerviós central que produeix contraccions involuntàries i postures anòmales i doloroses. La cura és desconeguda i es dona en una de cada deu mil persones. Activitats tan quotidianes com menjar, parlar, caminar, dibuixar o beure són molt dificultoses per a un malalt de distonia.