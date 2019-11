Menys preveres i més laics per dirigir celebracions

El Bisbat de Girona celebra demà el Dia de l'Església Diocesana, amb el qual vol cridar els seus fidels a seguir prenent consciència de la necessitat de contribuir a les activitats a la diòcesi a través de les aportacions econòmiques voluntàries. I, per fer-ho, com és habitual, el Bisbat ha publicat les principals xifres de la diòcesi corresponents a l'any 2018. Unes xifres que evidencien la creixent importància dels laics en un context d'envelliment de preveres i crisi de vocacions; que reflecteixen, un any més, com el nombre de persones que opten per rebre els sagraments de l'Església va a la baixa (ja siguin bateigs, comunions, confirmacions o matrimonis) i on es constata que la tasca social que realitza l'Església, especialment a través de Càritas i congregacions religioses, continua essent ingent.

La diòcesi de Girona comptava l'any passat amb 135 preveres, nou menys que l'any anterior. Es constata, doncs, que segueix decaient el nombre de capellans, una tendència que ha continuat durant aquest 2019, durant el qual no s'ha produït cap ordenació sacerdotal. La darrera va ser precisament la de mossèn Dagoberto Rojas, el maig de 2018. En canvi, l'any passat hi havia onze diaques permanents, xifra que s'ha incrementat aquest 2019 gràcies a l'ordenació diaconal d'Andreu Soler i Antoni Coll; aquest darrer de camí al presbiterat.

Aquestes xifres són insuficients per cobrir les necessitats de tota la diòcesi, de manera que segueix augmentant el nombre de laics amb nomenament per dirigir ministeris: l'any 2016 eren 29, el 2017 se situaven en 38 i el 2018 van arribar ja a 43. Mentrestant, decau el nombre de catequistes (de 650 s'ha passat a 637) i també els membres d'instituts i congregacions religioses, que passen de 471 a 436. En alguns casos és per decés; en d'altres, perquè l'orde ha decidit tancar el seu convent i traslladar els pocs membres que hi quedaven cap a altres àrees geogràfiques.

Pel que fa a les accions de celebració, decau l'activitat en tots els àmbits: l'any passat es van celebrar 83 baptismes menys que el 2017, es van registrar 157 celebracions menys de primera comunicació i van tenir lloc també 78 matrimonis religiosos i 78 confirmacions menys. També es van celebrar 108 exèquies menys, tot i que aquesta és, amb diferència, la cerimònia que més oficien els capellans gironins (4.423).



Acció social amb Càritas

En canvi, on destaca l'obra del Bisbat és en la seva acció social. A través de Càritas, l'any passat va canalitzar 67 projectes i programes (dos més que l'any anterior) que van beneficiar un total de 53.309 persones i van permetre donar feina a 135 professionals contractats. A més, tota aquesta tasca social es va poder portar a terme gràcies a la participació de 2.772 voluntaris.